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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Окон: Борьба с Алонсо напомнила мне картинг

Пилот Alpine оказался доволен жесткой борьбой с напарником в гонке

Адам Купер
Автор:
Окон: Борьба с Алонсо напомнила мне картинг
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Гонку Формулы 1 в Саудовской Аравии Эстебан Окон начал на несколько позиций выше своего напарника Фернандо Алонсо, однако оторваться французу от преследователя не удалось. На первых кругах Окон проиграл позицию Джорджу Расселлу, таким образом сразу поставив себя «под прицел» Алонсо – и двукратный чемпион этим сполна воспользовался.

Пилоты Alpine довольно сильно боролись в течение нескольких кругов, пару раз едва не доведя до контакта, и по итогу Фернандо опередил своего напарника. Но этим все не закончилось: из-за потерянного времени на защите и нападении Окона догнал Валттери Боттас, который смог обогнать француза и как бы разбить пару Alpine своим присутствием.

Команда не запрещала гонщикам бороться, но при этом глава коллектива Отмар Сафнауэр пожалел, что «на этом пилоты потеряли больше времени, чем хотелось бы».

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Тем не менее борьба получилась и вправду классной – так считает и сам Окон. «Было очень весело, – рассказал Эстебан после финиша. – Мы здорово поборолись с Ландо Норрисом, Фернандо и Валттери. Гонки на этих машинах ощущаются совсем по-другому, теперь это больше похоже на картинговые заезды.

Мы боролись с Фернандо колесо в колесо и были близки друг к другу весь уик-энд. Так что мы будем рядом весь год – но это только пойдет на пользу команде.

Конечно, когда вы сражаетесь, как в картинге, то вы теряете время, и это нормально. Но в гонке с одним пит-стопом положение на трассе очень важно – и нам разрешили бороться друг с другом. Гоняться так с Фернандо – это всегда привилегия; это заставляет меня улыбаться.

Думаю, он не потерял скорости с 2007 года, со времен борьбы с Льюисом Хэмилтоном. Фернандо – как хорошее вино: с годами только лучше!».

Эстебан Окон, Alpine A522, Фернандо Алонсо, Alpine A522

Эстебан Окон, Alpine A522, Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Алонсо, в свою очередь, прекрасно понимал, что ему нужно быть осторожным со своим напарником, хоть иногда их сражение и выглядело немного жестким. «Еще до старта мы знали, что нам можно бороться, но без касаний – так что мы действовали, как нам сказали, – отметил Алонсо. – Конечно, в случае с напарником нужно оставлять больше места на трассе, но все прошло хорошо. У нас уже было сражение в Бахрейне, хоть тогда мы были и на разных стратегиях.

Здесь же у нас была одинаковая тактика – но по какой-то причине моя машина казалась быстрее в этот уик-энд, так что я мог обгонять и немного отъезжать вперед. Позже с Кевином Магнуссеном тоже была классная борьба; Боттас был очень быстр, так что приходилось от него отбиваться. Да, мне понравилось».

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