Окон: Бился с Пересом, чтобы отблагодарить Aлонсо

Фернандо Aлонсо смог завоевать первый за семь лет подиум на Гран При Катара. Перед финишем его позиции угрожал Серхио Перес, который сзади накатывал на свежих шинах. Но прежде мексиканцу нужно было пройти напарника испанца Эстебана Окона.

Aлонсо по радио попросил команду, чтобы Окон сражался как лев, сдерживая Переса. В прошедшем августе пилоты уже были в обратной ситуации, когда Окон лидировал на Гран При Венгрии, а Aлонсо сдерживал Льюиса Хэмилтона. Ветеран продержался несколько кругов, что позволило Окону сохранить победу.

Окон сопротивлялся Пересу значительно меньше, но ценное время для напарника смог выиграть. После этапа француз рассказал, что так отблагодарил партнера за помощь в Венгрии.

«Конечно, я думал про Венгрию, – сказал Окон. – Я спрашивал команду, насколько далеко Фернандо впереди. Мне ответили, что я должен стараться изо всех сил, но я и так это знал. Сделал, что мог, чтобы осложнить Чеко жизнь. По нашим расчетам, Перес потерял позади меня три секунды.

Рад, что смог помочь Фернандо забраться на подиум. Так я поблагодарил его за работу в Венгрии».

На финише Перес проиграл Aлонсо менее трех секунд.