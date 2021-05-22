Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Мастер-класс от Феттеля, пенсия для Алонсо. Герои и неудачники квалификации в Монако Следующая / Сайнс объяснил, почему поул в Монако должен был достаться ему
Формула 1 / Гран При Монако Новости

Охранника Переса ранили во время ограбления

Автор:
, Редактор Ф1

Сам пилот при этом находился на другом континенте

Охранника Переса ранили во время ограбления

Семья Серхио Переса стала жертвой попытки ограбление во время Гран При Монако. Инцидент произошел в Мексике, где грабители пытались угнать машину Антонио Переса, брата гонщика Red Bull. 

В результате попытки ограбления завязалась перестрелка, в ходе которой один из охранников мексиканского пилота получил ранение в лицо. 

«Они пытались угнать машину моей службы безопасности и ранили выстрелом одного из моих охранников, – рассказал Перес. – Моя семья в порядке, спасибо».

Как сообщает мексиканское издание El Informador, раненный охранник находится в хорошем состоянии.

Сам Перес в квалификации Гран При Монако показал девятое время, уступив 0,997 секунды своему партнеру по команде Максу Ферстаппену.

«Это была катастрофа, – заключил мексиканец. – Мы изменили подход, прогрессировали по ходу квалификации, сделали хороший шаг в Q2. Но трасса остывала, в первом выезде в Q3 передние шины вообще не работали. Они были слишком холодными. 

А при втором выезде попытка была хороша, пока я не попал в трафик. И из-за этого я потерял много времени».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Мастер-класс от Феттеля, пенсия для Алонсо. Герои и неудачники квалификации в Монако

Предыдущая новость

Мастер-класс от Феттеля, пенсия для Алонсо. Герои и неудачники квалификации в Монако

Следующая новость

Сайнс объяснил, почему поул в Монако должен был достаться ему

Сайнс объяснил, почему поул в Монако должен был достаться ему
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Люк Смит

Самое читаемое

1
Формула 1

Мастер-класс от Феттеля, пенсия для Алонсо. Герои и неудачники квалификации в Монако

2
Формула 1

Гран При Монако: стартовая решетка

3
Формула 1

Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой

4
Формула 1

Шумахер хотел помочь механикам чинить машину. Но не сумел

5
Формула 1

Ferrari решила не менять Леклеру коробку передач

Самое важное:
Шумахер хотел помочь механикам чинить машину. Но не сумел
Формула 1

Шумахер хотел помочь механикам чинить машину. Но не сумел

Риккардо отказался считать себя виновником слабой квалификации
Формула 1

Риккардо отказался считать себя виновником слабой квалификации

Ferrari решила не менять Леклеру коробку передач
Формула 1

Ferrari решила не менять Леклеру коробку передач

Феттель нацелился на первые очки в сезоне
Формула 1

Феттель нацелился на первые очки в сезоне

Мазепин озвучил трудности с прогревом шин
Формула 1

Мазепин озвучил трудности с прогревом шин

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Люк Смит Больше от
Люк Смит
Ferrari готова лишить Леклера поула ради надежности Гран При Монако
Формула 1

Ferrari готова лишить Леклера поула ради надежности

«У меня кровь из глаза». Феттель объяснил проблемы со зрением на тренировке Гран При Монако
Формула 1

«У меня кровь из глаза». Феттель объяснил проблемы со зрением на тренировке

Сайнс счел Ferrari реальной угрозой Гран При Монако
Формула 1

Сайнс счел Ferrari реальной угрозой

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Босс Red Bull: Сложности Хэмилтона важнее упущенного поула Гран При Монако
Формула 1

Босс Red Bull: Сложности Хэмилтона важнее упущенного поула

Технический обзор: диффузор Red Bull «отрастил зубы» Гран При Монако
Формула 1

Технический обзор: диффузор Red Bull «отрастил зубы»

В Red Bull объяснили, чем Перес лучше Гасли
Формула 1

В Red Bull объяснили, чем Перес лучше Гасли

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Гран При Монако: дуэли в квалификациях Гран При Монако
Формула 1

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Красные флаги стали сюрпризом для Ферстаппена. На городской трассе – и после двух аварий на последних минутах тренировок Гран При Монако
Формула 1

Красные флаги стали сюрпризом для Ферстаппена. На городской трассе – и после двух аварий на последних минутах тренировок

Бинотто осудил Red Bull: Ferrari нанимает молча
Формула 1

Бинотто осудил Red Bull: Ferrari нанимает молча

Самое читаемое Сегодня

Мастер-класс от Феттеля, пенсия для Алонсо. Герои и неудачники квалификации в Монако
Формула 1 Формула 1

Мастер-класс от Феттеля, пенсия для Алонсо. Герои и неудачники квалификации в Монако

Гран При Монако: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1

Гран При Монако: стартовая решетка

Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Мы поменяли кое-что в машине – и все закончилось катастрофой

Шумахер хотел помочь механикам чинить машину. Но не сумел
Формула 1 Формула 1

Шумахер хотел помочь механикам чинить машину. Но не сумел

Ferrari решила не менять Леклеру коробку передач
Формула 1 Формула 1

Ferrari решила не менять Леклеру коробку передач

Риккардо отказался считать себя виновником слабой квалификации
Формула 1 Формула 1

Риккардо отказался считать себя виновником слабой квалификации

Сайнс объяснил, почему поул в Монако должен был достаться ему
Формула 1 Формула 1

Сайнс объяснил, почему поул в Монако должен был достаться ему

Ferrari готова лишить Леклера поула ради надежности
Формула 1 Формула 1

Ferrari готова лишить Леклера поула ради надежности

Самое важное:

Шумахер хотел помочь механикам чинить машину. Но не сумел
Формула 1 Формула 1

Шумахер хотел помочь механикам чинить машину. Но не сумел

Риккардо отказался считать себя виновником слабой квалификации
Формула 1 Формула 1

Риккардо отказался считать себя виновником слабой квалификации

Ferrari решила не менять Леклеру коробку передач
Формула 1 Формула 1

Ferrari решила не менять Леклеру коробку передач

Феттель нацелился на первые очки в сезоне
Формула 1 Формула 1

Феттель нацелился на первые очки в сезоне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.