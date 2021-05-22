Охранника Переса ранили во время ограбления

Семья Серхио Переса стала жертвой попытки ограбление во время Гран При Монако. Инцидент произошел в Мексике, где грабители пытались угнать машину Антонио Переса, брата гонщика Red Bull.

В результате попытки ограбления завязалась перестрелка, в ходе которой один из охранников мексиканского пилота получил ранение в лицо.

«Они пытались угнать машину моей службы безопасности и ранили выстрелом одного из моих охранников, – рассказал Перес. – Моя семья в порядке, спасибо».

Как сообщает мексиканское издание El Informador, раненный охранник находится в хорошем состоянии.

Сам Перес в квалификации Гран При Монако показал девятое время, уступив 0,997 секунды своему партнеру по команде Максу Ферстаппену.

«Это была катастрофа, – заключил мексиканец. – Мы изменили подход, прогрессировали по ходу квалификации, сделали хороший шаг в Q2. Но трасса остывала, в первом выезде в Q3 передние шины вообще не работали. Они были слишком холодными.

А при втором выезде попытка была хороша, пока я не попал в трафик. И из-за этого я потерял много времени».