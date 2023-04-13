«Он до сих пор не простил меня». Монтойя вспомнил, как выступал за доктора Марко

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На дворе был 1996 год. Михаэль Шумахер только-только начал побеждать за рулем Ferrari, Дэймон Хилл не без труда переиграл своего партнера по Williams Жака Вильнева в споре за титул чемпиона Ф1, нынешние эксперты Мартин Брандл и Джонни Херберт сражались в середине пелотона, а американский чемпионат IndyCar раскололся на две конкурирующие серии.

На этом фоне мало кто обратил внимание, что в британской Формуле 3 пятым финишировал смуглый гонщик из далекой Колумбии. 18-летний Хуан Пабло Монтойя выиграл две гонки – и смог договориться о переходе в Формулу 3000, которая в ту пору считалась последней ступенькой перед Ф1, однако свои уик-энды почти всегда проводила отдельно.

Выступать ему предстояло не где-нибудь, в команде RSM Marko, принадлежащей экс-пилоту чемпионата мира Хельмуту Марко. По ходу их сотрудничества колумбиец показал себя быстрым, но при этом аварийным пилотом. Он чередовал победы с разбитыми машинами, трижды поднимался на вершину подиума и в итоге проиграл титул Рикардо Зонте с разницей всего в полтора очка.

Такие результаты не остались незамеченными. Сам Фрэнк Уильямс, чья команда в ту пору была в зените, позвал молодого гонщика на тесты в Барселону, после которых предложил роль резервиста в своей команде на 1998 год.

Хуан-Пабло Монтойя, Williams FW19, тесты в Барселоне, конец 1997 года Фото: Sutton Images

«Это был непростой отрезок моей карьеры, который в конечном итоге сделал меня сильнее, – рассказал Монтойя в интервью Motorsport.com, говоря о работе с Марко. – Он вечно упрекал меня за то, что у меня постоянно возникают какие-то проблемы, называл меня безумцем и все в таком духе. Впрочем, делал он это с благими намерениями – пытался изменить меня в лучшую сторону».

Учитывая непростые характеры гонщика и главы команды, неудивительно, что их отношения не всегда складывались гладко.

«Помню, как-то раз он позвал меня к себе домой на обед, – продолжил Хуан-Пабло. – Мне предложили салат, но я отказался, так как те дни вообще не ел овощи». Марко, мягко говоря, не впечатлили пищевые предпочтения пилота. «В другой раз он по какой-то пустяковой причине срочно вызвал меня в офис, до которого было больше часа езды, – продолжил колумбиец. – Помню, в то время я невероятно злился на него за такие выходки. Хотя сейчас понимаю, что таким образом он подталкивал меня к развитию.

Жизнь в Граце стала для меня полезным опытом и многому научила. Денег у меня тогда практически не было, но Хельмут действительно заботился обо мне».

Все могло бы закончится иначе, если бы Монтойя не проиграл спор за титул. Это произошло за один этап до завершения сезона Ф3000.

«В тот день Марко по-настоящему рассердился на меня, – вспомнил пилот. – Он почему-то решил, что я умышленно отказался от борьбы на предпоследней гонке в Муджелло».

На итальянской трассе Зонта стартовал с поула и победил, а Хуан-Пабло финишировал третьим. Гонщик объяснил, что слабое выступление стало не его виной: «Мы просто неверно выбрали передаточные числа. Всякий раз, когда я включал шестую, двигатель начинал захлебываться. Передача была слишком длинной.

Я застрял за Джейсоном Уоттом. Обогнать его для меня не составляло проблем, но едва мы выезжали на длинную прямую, он возвращался вперед. Так продолжалось по ходу всей гонки. Это было невероятно обидно.

А Марко до сих пор не простил меня – он по-прежнему уверен, что я тогда уступил нарочно».

Победитель гонки Ф3000 Хуан-Пабло Монтойя (слева), RSM Marko, поздравляет Рикардо Зонту, Super Nova, второе место Фото: Sutton Images

На следующий год Хуан-Пабло сменил команду и в составе Super Nova выиграл титул, взяв верх над Ником Хайдфельдом.

«На самом деле, события развивались не совсем так, – признался колумбиец. – После финальной гонки сезона-97, в которой я выиграл, а Зонта окончательно стал чемпионом, меня пригласил Фрэнк Уильямс. Я был их гостем на Гран При, а затем провел сессию в Барселоне, и они взяли меня тест-пилотом. После этого договориться с Super Nova не составило проблем».

Несмотря на то, что Марко был к нему очень строг, Монтойя с удовольствием вспоминает время, когда выступал за австрийца.

«В большинстве команд относятся к своим пилотам, как к звездам, из-за этого те становятся избалованными, – объяснил Хуан-Пабло. – Хельмут хотел прежде всего сделать человека из каждого своего гонщика. Он верил, что если ты хочешь чего-то достичь, то должен за это сражаться».

Монтойя номер два

Именно такой подхода подтолкнул колумбийца договорился о месте в программе Red Bull Junior для своего сына Себастьяна. «Думаю, для него это важная возможность, – объяснил победитель семи Гран При. – Он сможет многому там научиться, у них отличная программа тренировок.

Теперь все в его руках. Я всегда готов прийти на помощь, но всем отлично известно, как работают в Red Bull: там каждый должен приносить результат. Надеюсь, в случае с Себастьяном этот подход сработает, он сможет проявить себя и вырасти под опекой Red Bull. Но это в любом случае будет очень полезный опыт, который здорово ему поможет».

После двух этапов Формулы 3 Монтойя-младший, заработав один призовой кубок, пока занимает в общем зачете 11-е место.

Правда, устроить сына в программу оказалось не так просто. Хуан-Пабло признался: «Я пошел договариваться в наш местный Red Bull о спонсорстве, те связались со штаб-квартирой в Австрии и как-то само собой все пришло к участию в молодежной программе.

В тот день, когда мы должны были определиться, где поедет Себастьян в 2023 году, вдруг раздался звонок от Марко. Было уже пять часов вечера. Он сказал, какой будет программа, если парня возьмут в Red Bull Junior. Нам все понравилось, и вопрос был закрыт».

Себастьян Монтойя Фото: Red Bull Content Pool

Гонщик продолжил: «В этой истории мне больше всего нравится, что Себастьян получил такую возможность исключительно благодаря собственным качествам. Понятно, что мне было несложно сделать пару звонков, но я считаю важным, чтобы он сам учился добиваться желаемого. Это совсем не то же самое, когда все достается тебе на блюдечке с голубой каемочкой».

О перспективах сына Хуан пока высказывается осторожно: «Сложно рассуждать об этом. В прошлом году он выступил на этапе Ф3 в Зандфорте, машина ему понравилась. На тестах в Хересе он тоже смотрелся неплохо, не считая финального дня, когда возникли технические проблемы.

Мне самому очень интересно, что принесет ему сезон. Цель понятна – выигрывать гонки, по ходу каждого этапа сражаться в группе лидеров и уж как минимум зарабатывать очки».

При этом колумбиец не боится того прессинга, который неизбежно связан с известной фамилией.

«Это то, что поражает меня в нем, – объяснил экс-пилот Williams и McLaren. – На него вся эта шумиха, кажется, вообще не влияет. Так было, еще начиная с картинга. Мы выступали в чемпионате Европы и чемпионате мира, проводили по 20 гонок в год, и еще по 18 дней тестов. Это вдвое больше, чем в свое время было у меня самого.

Но он справлялся с такой нагрузкой спокойно и уверенно. Не хочу вспоминать, как я в свое время рыдал от усталости и неудач. При этом он продолжает учиться и порой ошибается. Конечно, это досадно, но важнее всего – делать верные выводы и никогда не повторять одну ошибку дважды».

Монтойя-старший отдельно подчеркнул, что больше не является для Себастьяна тренером.

«У меня есть собственная гоночная программа, – объяснил колумбиец. – Я выступаю в LMP2, до недавнего времени стартовал в "Инди-500" с McLaren, периодически ездил в марафонах вместе с сыном. Выступать в одном экипаже очень здорово – пока, конечно, он не стал быстрее меня. Гонки по-прежнему доставляют мне удовольствие, и пока я не собираюсь отказываться от них».

В нынешнем сезоне Европейской серии Ле-Ман отец с сыном вновь поедут вместе за команду DragonSpeed. Первый этап пройдет уже 23 апреля.

Хуан-Пабло Монтойя со своим сыном Себастьяном Фото: Red Bull Content Pool