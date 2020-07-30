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Формула 1 / Интервью

Оказывается, Вольф еще не продлил контракт с Mercedes. Все из-за акций Лауды

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Оказывается, Вольф еще не продлил контракт с Mercedes. Все из-за акций Лауды
Автор:
, редактор
30 июл. 2020 г., 01:00

Босс Mercedes рассказал о своем контракте, прибыли команды и будущем Джорджа Расселла

Тото Вольф в качестве руководителя привел Mercedes к шести победам в чемпионате Формулы 1 подряд. В конце 2020 года у австрийца истекает контракт, который пока не продлен. 

Как рассказал Вольф в интервью Auto Motor und Sport, пауза возникла из-за того, что австриец является совладельцем Mercedes F1. Тото и Daimler еще не разделили между собой акции умершего в том году Ники Лауды. После смерти Лауды его семья вернула Mercedes акции команды, которыми владел Ники.

«У нас сложная структура, и моя доля в команде определяется по сложной схеме. Это не просто рабочий контракт. Вопрос в том, что будет с акциями Ники Лауды. Обсуждение идет уже давно, но оно на верном пути. Могу сказать точно: решение должно быть найдено не позже конца года».

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Mercedes станет прибыльной

С 2021 года в Формуле 1 будет введен лимит на расходы команд. В первый сезон он составит $145 млн, а годом позже снизится еще на $5 млн. 

По словам Вольфа, такое правило позволит Mercedes F1 не зависеть финансово от концерна Daimler: «В следующем году этого не получится из-за проводимой реструктуризации, которая стоит денег. Но с 2022-го мы станем прибыльными.

Мы – департамент Daimler, и мы не можем не делать того, что делают они. Если все затягивают пояса, то и мы тоже. Мы сделали это благодаря правилу потолка бюджетов. С 2022-го команда не будет стоить компании денег. Новые правила по моторам еще предстоит принять, они тоже станут дешевле».

Вольф также опроверг слова президента FIA Жана Тодта о том, что из-за исключения из рамок бюджета зарплат пилотов и расходов на маркетинг реальные затраты команд вдвое превысят лимит:

«Это не правда. Если посчитать зарплаты гонщиков, трех самых дорогих сотрудников команды, и службы маркетинга, то при дорогих пилотах получится $230-240 млн в сумме».

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Расселл останется с Mercedes после 2021-го

Mercedes еще не продлила контракты со своими пилотами Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом на 2021 год, но менять состав не намерена. Ранее ходили слухи, что Вольф готов отдать место Боттаса воспитаннику команды Джорджу Расселлу. Однако затем британский пилот подтвердил, что останется на третий сезон в Williams.

Вольф отметил, что ему это было известно изначально, но он продолжает рассчитывать на Джорджа. При этом босс Mercedes не гарантировал британцу переход в главную команду в 2022 году. 

«С Джорджем Расселлом было понятно, что следующий год он проведет в Williams, – сказал Вольф. – Эстебан Окон до конца следующего года будет выступать за Renault. Вопрос с этими пилотами надо решать в среднесрочной перспективе.

Расселл останется пилотом Mercedes, даже если мы не возьмем его в команду в 2022 году. И я не беспокоюсь, что мы можем не найти ему места. Но пока об этом рано думать».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ники Лауда , Тото Вольф , Джордж Расселл
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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