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Формула 1 / Новость

Оказывается, поначалу Вольф не верил в Боттаса. Вот что его переубедило

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Оказывается, поначалу Вольф не верил в Боттаса. Вот что его переубедило
Автор:
23 мая 2020 г., 01:05

Глава команды Mercedes AMG рассказал, как познакомился с финским гонщиком и почему стал его покровителем

Тото Вольф признался, что сначала отказался поддерживать Валттери БоттасаБизнесмен узнал о гонщике зимой 2007-2008 годаО существовании Боттаса австрийцу рассказал Тимо Румфкайль, владелец команды Motopark Academy, которая выступает в Формуле RenaultРумфкайль предложил Тото помочь начинающему пилоту, но предприниматель ответил «нет». 

«В то время я старался помочь начинающим гонщикам тем, чего сам не имел во время гоночной карьеры. Деньгами и советом, – рассказал Вольф в видеоролике, который выложила команда Mercedes AMG. – Однажды мне позвонил Тимо и сказал: «Тут появился исключительный парень. Он гоняется за частную финскую команду, которой не хватает денег, но все равно держится в лидерах. На следующий год я заберу его себе. И сейчас у него нет менеджера». 

Я ответил: «Нет, спасибо. У меня уже был негативный опыт с гонщиками. Они были благодарны, пока им хватало денег, но чемпионами сразу же забывали, как начиналась их карьера. Мне такого больше не нужно». «Что ж, логично», – сказал Тимо». 

В сезоне-2008 Боттас действительно перешел в Motopark Academy, чтобы выступить в североевропейском кубке Формулы Renault 2.0.  После этого Румфкайль еще раз позвонил Вольфу.

Валттери Боттас за рулем автомобиля команды Motopark в Североевропейском кубке Формулы Renault 2.0

Валттери Боттас за рулем автомобиля команды Motopark в Североевропейском кубке Формулы Renault 2.0

Фото: Александр Триниц

«Через несколько месяцев мы снова говорили с Тимо. «Просто хотел сказать тебе, что Валттери выиграл две первые гонки чемпионата», – сообщил мне Румфкайль. «Это было ожидаемо. Ты мне так и говорил», – отреагировал я.

«Да, но в первой гонке он победил с преимуществом в 27 секунд над вторым местом, а во второй гонке оторвался от ближайшего преследователя на 24 секунды», – сказал Тимо. «Да, а вот это уже необычно», – ответил я. 

А вскоре мне позвонил сам Валттери. Он попросил о встрече. Когда он вошел ко мне в кабинет, то сказал: «Я не ищу менеджера. Мне просто нужен ваш совет. Есть несколько групп людей, каждая из которых хочет поддерживать меня. Мне бы пригодилось ваше мнение». 

Я дал ему честный ответ. В итоге закончилось тем, что у Валттери появилось четыре инвестора: я, мой друг Вилли, Мика Хаккинен и Дидье Котон 

Боттас пришел ко мне в одиночку, без родителей. На улице шел снег, а на Валлтери был только пуловер. В этом был весь Боттас: жесткий, конкурентоспособный и стрессоустойчивый. А поверх всего этого надета оболочка милого парня. Не все видят, что под ней скрывается такой сильный и упрямый боец». 

При поддержке Тото Вольфа Боттас получил место в команде Williams. В тот момент австриец был совладельцем и одним из руководителей британского коллектива. Предприниматель сначала нанял финна на должность резервного пилота, а в 2013 году Боттас получил место призового гонщика. В 2017 году Вольф позвал Валттери в Mercedes AMG.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин , Motopark Academy
Автор Адам Купер

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