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Оказывается, Хэмилтон подготовил антирасистский шлем уже давно. Но Льюиса убедили отказаться от этой идеи

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Оказывается, Хэмилтон подготовил антирасистский шлем уже давно. Но Льюиса убедили отказаться от этой идеи
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Люк Смит, Редактор Ф1
9 июл. 2020 г., 19:09

Чемпион Формулы 1 рассказал о шлеме, который он посвятил Колину Капернику

Действующий чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон признался, что планировал начать публичную борьбу с расизмом намного раньше. Активизм британца начался на Гран При Австрии 2020 года. На этом этапе спортсмен облачился в шлем с Иисусом и кулаком, а также надел черную майку с надписью «Остановите расизм» и поучаствовал в преклонении колена перед стартом гонки. 

Этот жест стал популярным благодаря американскому футболисту Колину Капернику. Тот начал преклонять колено во время исполнения гимна США в 2016 году. Этим Каперник выделялся на фоне других футболистов, которые слушали гимн стоя. Колин объяснял, что не может отдавать дань уважения гимну страны, в которой систематически нарушаются права чернокожих, а белые полицейские жестокого обращаются с темнокожими задержанными.

В результате многие чернокожие спортсмены переняли жест Каперника, а сам Колин стал символом борьбы с расизмом в Соединенных Штатах. Льюис Хэмилтон рассказал, что хотел поддержать действия Каперника на Гран При США несколько лет назад. Ради этого британец даже заказал особый шлем.

«На самом деле я говорил с ним пару лет назад, – ответил Хэмилтон на вопрос о Капернике. – У меня был шлем и все остальное в красном цвете и с номером Колина на верхушке. Но в тот момент меня убедили промолчать.

Мне сказали прекратить, не поддерживать его. Я сделал это и теперь жалею. Это была рекомендация от человека извне, довольно высокопоставленной персоны в США. Он сказал мне, что не время для таких поступков. И меня могли ждать последствия.

Я сейчас точно не вспомню, кто еще в этом участвовал – да это и неважно. Я сохранил этот шлем. И я показывал шлем Колину: он очень меня поддерживал. Он начал все это движение. И я очень рад, что мы смогли продолжить его на последнем этапе [Формулы 1]». 

Если Каперник и его последователи по американскому футбольному чемпионату вставали на одно колено во время исполнения национального гимна, то участники Формулы 1 сделали это в тишине. Гимн Австрии гонщики выслушали стоя. Говоря о том, будут ли пилоты повторять эту акцию на втором этапе сезона-2020, Хэмилтон избежал конкретики, но указал, что повторение масштабной акции вряд ли возможно.

«Похоже, на этой неделе у нас не будет времени перед исполнением гимна, так что, судя по всему, у нас не будет места и возможности для повторения [акции], – заявил Хэмилтон. – Если у нас будет шанс, возможно, мы с командой сделаем что-нибудь в этот раз. Но это больше вопрос времени: перед гонкой его обычно всем не хватает.

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Важно того, что чернокожие люди не могут позволить себе оставить это одним отдельно взятым эпизодом, а дальше просто вернуться к прежней жизни. Нет, нам действительно нужно продолжать говорить, продолжать поднимать эту тему и продолжать использовать момент, чтобы распространить осведомленность о проблеме и продавить настоящие изменения.

Мир не изменить за пару недель. Так что я продолжу стараться. Я совершенно не против преклонить колено еще раз. Так что если я найду способ сделать это, не поставив под удар нашу подготовку к гонке, я сделаю это».

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Автор Антон Погорельский

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