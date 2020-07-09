Действующий чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон признался, что планировал начать публичную борьбу с расизмом намного раньше. Активизм британца начался на Гран При Австрии 2020 года. На этом этапе спортсмен облачился в шлем с Иисусом и кулаком, а также надел черную майку с надписью «Остановите расизм» и поучаствовал в преклонении колена перед стартом гонки.

Этот жест стал популярным благодаря американскому футболисту Колину Капернику. Тот начал преклонять колено во время исполнения гимна США в 2016 году. Этим Каперник выделялся на фоне других футболистов, которые слушали гимн стоя. Колин объяснял, что не может отдавать дань уважения гимну страны, в которой систематически нарушаются права чернокожих, а белые полицейские жестокого обращаются с темнокожими задержанными.

В результате многие чернокожие спортсмены переняли жест Каперника, а сам Колин стал символом борьбы с расизмом в Соединенных Штатах. Льюис Хэмилтон рассказал, что хотел поддержать действия Каперника на Гран При США несколько лет назад. Ради этого британец даже заказал особый шлем.

«На самом деле я говорил с ним пару лет назад, – ответил Хэмилтон на вопрос о Капернике. – У меня был шлем и все остальное в красном цвете и с номером Колина на верхушке. Но в тот момент меня убедили промолчать.

Мне сказали прекратить, не поддерживать его. Я сделал это и теперь жалею. Это была рекомендация от человека извне, довольно высокопоставленной персоны в США. Он сказал мне, что не время для таких поступков. И меня могли ждать последствия.

Я сейчас точно не вспомню, кто еще в этом участвовал – да это и неважно. Я сохранил этот шлем. И я показывал шлем Колину: он очень меня поддерживал. Он начал все это движение. И я очень рад, что мы смогли продолжить его на последнем этапе [Формулы 1]».

Если Каперник и его последователи по американскому футбольному чемпионату вставали на одно колено во время исполнения национального гимна, то участники Формулы 1 сделали это в тишине. Гимн Австрии гонщики выслушали стоя. Говоря о том, будут ли пилоты повторять эту акцию на втором этапе сезона-2020, Хэмилтон избежал конкретики, но указал, что повторение масштабной акции вряд ли возможно.

«Похоже, на этой неделе у нас не будет времени перед исполнением гимна, так что, судя по всему, у нас не будет места и возможности для повторения [акции], – заявил Хэмилтон. – Если у нас будет шанс, возможно, мы с командой сделаем что-нибудь в этот раз. Но это больше вопрос времени: перед гонкой его обычно всем не хватает.

Важно того, что чернокожие люди не могут позволить себе оставить это одним отдельно взятым эпизодом, а дальше просто вернуться к прежней жизни. Нет, нам действительно нужно продолжать говорить, продолжать поднимать эту тему и продолжать использовать момент, чтобы распространить осведомленность о проблеме и продавить настоящие изменения.

Мир не изменить за пару недель. Так что я продолжу стараться. Я совершенно не против преклонить колено еще раз. Так что если я найду способ сделать это, не поставив под удар нашу подготовку к гонке, я сделаю это».