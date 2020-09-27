Огромная пчела чуть не лишила Боттаса победы
Пилоты Mercedes предпочли не говорить о штрафах для Хэмитона
Валттери Боттас выиграл Гран При России отчасти благодаря двум пятисекундным штрафам для Льюиса Хэмилтона. Увидев клетчатый флаг, финн произнес по радио свою коронную фразу «Тем, к кому это относится: «Пошли вы...»».
Впрочем, Боттас имел шанс победить и без штрафов напарника. Он отлично стартовал, сходу обошел Макса Ферстаппена в какой-то момент даже оказался на полкорпуса впереди Хэмилтона, но широко прошел следующий поворот и вернул позицию.
«Да, я боролся на старте, но тут мне в шлем угодила здоровая пчела, так что я проглядел зону торможения и потому так широко проехал поворот, – заявил Боттас после финиша. – Потом, как только я оказался один, в спокойном воздухе, моя скорость была феноменальной. Я не намерен сдаваться. Сегодня был отличный день, и впереди еще несколько гонок».
Хэмилтон на протяжении гонки жаловался по радио на обидные штрафы и на слишком ранний пит-стоп. Но после гонки первым делом произнес по-русски слово «Спасибо», очевидно относящиеся болельщикам.
«Это уже не важно, – сказал Хэмилтон о полученных штрафах. – Я заработал очки, теперь нужно идти дальше. Мои поздравления Валттери».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Валттери Боттас
|Автор
|Сергей Иванов