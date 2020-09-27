Огромная пчела чуть не лишила Боттаса победы

Валттери Боттас выиграл Гран При России отчасти благодаря двум пятисекундным штрафам для Льюиса Хэмилтона. Увидев клетчатый флаг, финн произнес по радио свою коронную фразу «Тем, к кому это относится: «Пошли вы...»».

Впрочем, Боттас имел шанс победить и без штрафов напарника. Он отлично стартовал, сходу обошел Макса Ферстаппена в какой-то момент даже оказался на полкорпуса впереди Хэмилтона, но широко прошел следующий поворот и вернул позицию.

«Да, я боролся на старте, но тут мне в шлем угодила здоровая пчела, так что я проглядел зону торможения и потому так широко проехал поворот, – заявил Боттас после финиша. – Потом, как только я оказался один, в спокойном воздухе, моя скорость была феноменальной. Я не намерен сдаваться. Сегодня был отличный день, и впереди еще несколько гонок».

Хэмилтон на протяжении гонки жаловался по радио на обидные штрафы и на слишком ранний пит-стоп. Но после гонки первым делом произнес по-русски слово «Спасибо», очевидно относящиеся болельщикам.

«Это уже не важно, – сказал Хэмилтон о полученных штрафах. – Я заработал очки, теперь нужно идти дальше. Мои поздравления Валттери».