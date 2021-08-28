Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии

Герои

Макс Ферстаппен

Макс весь уик-энд смотрелся фаворитом, но в квалификации дела внезапно не пошли. В первом сегмент он стал вторым и почти полсекунды проиграл Ландо Норрису. Во втором стал аж пятым и опять проиграл тому же Норрису полсекунды.

В третьем в дело включился Льюис Хэмилтон и первая попытка осталась за ним. Когда за несколько секунд до конца еще и Джордж Расселл показал феноменальное время, казалось, что Ферстаппену и первого ряда не видать. Но самая важная попытка квалификации оказалась для Макса самой лучшей. Наверняка он рисковал и выжимал максимум из себя и машины. И это окупилось! Завтра он стартует на две позиции впереди Хэмилтона и идет возвращать лидерство в чемпионате.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Джордж Расселл

Что тут можно объяснять? Затащить Williams на первый ряд стартового поля, это примерно как выехать в стратосферу на тракторе. А ведь Джордж едва не добрался до поула!

В последние недели все мы ждем, пока объявят о переходе Расселла в Mercedes, но сегодня ему не нужен был чемпионский болид, чтобы побить чемпиона мира.

Джордж пояснил, что мог рисковать по-максимуму, так как для него любой результат в Q3 был бы успехом. Но помимо спокойной головы для такого успеха надо иметь кое-что еще. Например невероятный запас огня, который заставляет тебя выжимать 146% из одной из худших машин чемпионата.

Джордж Расселл, Williams FW43B Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Даниэль Риккардо

Показатель того, что мастерство не пропьешь. Дэн продолжает мучаться с McLaren, но в сложных условиях навыки пилота начинают играть чуть большую роль. Риккардо не так, чтобы звездил по ходу квалификации: 12-й в Q1, девятый в Q2. Но когда из борьбы выбыл лидер команды, Даниэль сумел выстрелить.

Четвертое место – не бог весть какой результат, учитывая, что Ландо мог и за поул зацепиться. Но для Риккардо в его нынешнем положении, это однозначный успех. И лучшая квалификация сезона!

Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Неудачники

Ландо Норрис

Сегодня британец мог стать героем, отобрав первое место у сладкой парочки Макса и Льюиса. Вместо этого Ландо отобрал у своих механиков сон в ближайшую ночь.

Понятно, что винить пилота за аварию на залитой водой трассе нельзя. Но во-первых, работа гонщика в том числе состоит в том, чтобы оценивать риски. А во-вторых, никто кроме Норриса сегодня машину не разбил.

Девятое место – не худшая позиция для старта. Но и сам Ландо наверняка понимает, что упустил шикарный шанс на поул. Ведь он был быстрейшим в двух первых сегментах!

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Ландо Норрис, McLaren MCL35M Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Валттери Боттас

Думаю, никто не удивится, если об уходе Боттаса из Mercedes объявят уже в Спа. По крайней мере, своим сегодняшним выступлением Валттери такое объявление вполне заслужил.

Валттери весь уик-энд не впечатлял, но казалось, что уж ниже третьего ряда на Mercedes опуститься нельзя. Но Боттас доказал, что для него нет невозможного. Восьмая позиция, позади Williams, Aston Martin и AlphaTauri сама по себе выглядела ужасно. А со штрафом за устроенную в Венгрии заварушку превратилась в старт из второго десятка. Возможно, Боттасу и Расселлу уже поменяли машины?

Валттери Боттас, Mercedes W12 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Фернандо Алонсо

Так плохо Фернандо не выступал в квалификациях с весны. После длиннющей серии побед над Эстебаном Оконом по субботам, Алонсо проиграл ему второй раз подряд. Причем на этот раз пилоты Alpine закончили выступления в разных сегментах.

В сложных условиях, когда требования к пилоту возрастают многократно, от Нандо наоборот можно было ждать очередного мастер-класса. Но почему-то не вышло. Теперь он будет стартовать на пять позиций ниже напарника, а шансы на очки станут существенно ниже. Да и позади остались лишь люди на более медленных машинах, что не добавляет результату положительных эмоций.

Фернандо Алонсо, Alpine A521 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images