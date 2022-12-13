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Формула 1 Новость

Официально: Зайдль покинул McLaren и стал гендиректором Sauber Group

Швейцарская компания подтвердила переход бывшего главы McLaren, который приступит к работе с января

Адам Купер
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Официально: Зайдль покинул McLaren и стал гендиректором Sauber Group
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Важно отметить, что Андреас Зайдль будет не главой команды из Хинвиля вместо ушедшего в Ferrari Фредерика Вассера. Он займет более высокий корпоративный пост и будет отвечать за интеграцию Audi в Формулу 1.  

46-летний Зайдль выглядел очевидным выбором в силу своего профессионального уровня и прежнего опыта работы в роли главы Porschre в марафонских гонках. Интересно, что в самом начале карьеры он был инженером в Sauber, так что уже знаком с этой командой. 

В новой роли Андреас будет заниматься как работой команды Ф1, так и технологическим бизнесом Sauber, потому можно говорить о повышении по сравнению с его прежней ролью в McLaren.  

«Здорово, что с января с присоединюсь к Sauber Group, – цитирует немца пресс-служба. – Это команда с богатой историей в Ф1 и организация, которую я хорошо знаю со времени собственной работы здесь – я прожил в Хинвиле четыре года.

Мне не терпится поскорее приступить к работе с коллегами по Sauber Group над нашими совместными амбициозными целями. Хочу поблагодарить [владельца команды] Финна Раусинга и всех в Sauber Group за их выбор.

Рассчитываю, что смогу отплатить своей работой за это доверие».

Таким образом, на настоящий момент без руководителей остаются три коллектива Ф1 – это Williams, в понедельник объявившая об уходе Йоста Капито, а также McLaren и Alfa / Sauber.

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Источник: Зайдль уволится из McLaren и станет боссом Audi в Ф1
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Источник: Зайдль уволится из McLaren и станет боссом Audi в Ф1
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