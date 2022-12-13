Официально: Вассер оставил пост главы Alfa Romeo
Французский менеджер ушел из команды, которой руководит пять лет – однако про его контракт с Ferrari пока не объявлено
Новость об отставке главы Alfa Romeo Фредерика Вассера была абсолютно ожидаемой – не осталось сомнений, что именно француз станет новым главой Ferrari, но прежде о расставании с ним, как и положено, объявила команда из Хинвиля.
54-летний специалист возглавил ее летом 2017 года, перейдя из Renault – это случилось вскоре после того, как владельцем команды стали структуры шведского миллионера Финна Раусинга. В тот момент коллектив носил имя Saiber и считался главным аутсайдером Ф1, однако за прошедшее время стал крепким середняком.
Главными достижениями Вассера в Хинвиле стали расторжение контракта с Honda, заключенного его предшественницей Монишей Кальтенборн, договоренность с Alfa Romeo о титульном спонсорстве и соглашение о партнерстве с Audi, которая выкупит долю в команде.
Сезон-2022 Alfa Romeo завершила на шестой позиции в Кубке конструкторов, что стало лучшим результатом за десять лет.
«Шесть лет Фредерик вдохновлял нашу команду, будучи настоящим лидером, – цитирует пресс-служба Финна Раусинга. – Он помог перестроить компанию и сделать ее устойчивой. Он помогал каждому из нас раскрыть свои возможности, а прогресс в результатах подтверждает качество его работы в роли лидера команды.
Он поверил в наши возможности – и оставляет команду в куда лучшем состоянии: она гораздо сильнее, чем к моменту его появления, и у нее яркое будущее. Это все, чего мы от него ожидали. Уверен, что все сотрудники поддержат меня в пожелании Фредереку всего наилучшего в будущем».
Сам Вассер сказал: «Я готовлюсь завершить свое приключение с Alfa Romeo и сохраню приятные воспоминания об этих шести годах. Я благодарен каждому, кто работает в команде, потому что это они смогли поставить ее на ноги и позволили подняться выше в протоколах.
Я горд нашей общей работой – но еще более тем базисом, который мы заложили на будущее. Но самую большую гордость у меня вызывают люди, которые сделали это возможным и стали моими друзьями. Я всегда буду чувствовать себя в этой команде как дома и поддерживать ее, чем бы ни занимался.
Я многому научился за это время и благодарен за каждый день, который позволил мне лучше подготовиться к будущему».
Команда не сообщила, кто станет ее новым руководителем. Скорое объявление Ferrari о контракте с Вассером теперь стало неизбежным.
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