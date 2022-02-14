Официально: В 2022 году в Ф1 пройдут три спринта
Значение субботних гонок увеличится за счет большего числа очков
Комиссия Формулы 1 в понедельник определилась с спринтерскими гонками, которые пройдут в 2022 году. Таковых будет три, но их название и статус изменились.
Итак, нас ждут субботние гонки на Гран При Эмилии-Романьи, Австрии и Бразилии. Напомним, что в 2021 году спринты прошли в Монце, Сильверстоуне и также на Гран При Бразилии.
Если прежде субботние гонки официально назывались спринтерскими квалификациями, то теперь они будут зваться просто спринтами. При этом за такие спринты станут давать больше очков.
В 2021 году победитель спринта получал три очка, за второе место давали два за третье – одно, а остальные оставались без очков. Теперь очки будут получать восемь лучших пилотов: за первое место дают восемь очков, за каждую следующую позицию на одно очко меньше.
Квалификация в такие уик-энды теперь будет официально проходить в пятницу. То есть обладателем поула будет считаться именно тот гонщик, кто был быстрейшим в пятницу. При этом стартовая решетка в воскресной гонке по-прежнему станет формироваться по итогам субботней гонки.
Первоначально организаторы Формулы 1 хотели провести в 2022 году шесть спринтов, однако это привело бы к увеличению расходов команд – например в случае, если бы в спринте кто-то из пилотов разбил машину. Команды в свою очередь попросили в качестве компенсации увеличить потолок бюджетов. Договориться по финансовому вопросу не удалось: спринтов будет три, но и бюджеты останутся неизменными.
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