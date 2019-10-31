Официально: в 2021 году в Формулу 1 вернется граунд-эффект
Информация, которая просочилась в СМИ еще в середине лета, подтвердилась: при создании машин 2021 году конструкторы смогут отказаться от плоского днища, а значит – аэродинамическая конфигурация болидов Ф1 радикально изменится.
На сегодняшней пресс-конференции в Остине руководство чемпионата мира после многих месяцев обсуждений и переносов сроков обнародовало принципы, которые легли в основу технических требований к автомобилям Формулы 1 на 2021 год. Вчера эти требования были официально утверждены на заседании Всемирного совета по автоспорту, что является ключевым основанием для вступления их в силу через год с небольшим.
Ключевым изменением, как и сообщал Motorsport.com своим читателям в середине лета, станет возврат к классической схеме реализации граунд-эффекта – использование которой технические требования сделали невозможными еще в начале 80-х годов.
Фото: Divulgacao
Сейчас возможности конструкторов в использовании граунд-эффекта сильно ограничивает необходимость иметь плоское днище. При разработке машин 2020 года от него можно будет отказаться. Благодаря этому нижние части понтонов должны превратиться в диффузоры – точнее, в аналоги т.н. трубки Вентури, состоящей из конфузора (участка, на котором сечение канала для воздуха уменьшается) и диффузора (где сечение увеличивается). Именно в этой области болида должна генерироваться наибольшая доля прижимной силы – в то время как роль антикрыльев будет уже не так велика.
Заднее антикрыло будет существенно меньше – а ведь именно оно в настоящий момент является одним из главных элементов, превращающих «чистый» воздух в «грязный». Конфигурация переднего крыла станет еще проще. Таким образом, по одной из главных проблем современной Ф1 – потере прижимной силы при езде на хвосте у соперника – будет нанесен двойной удар. Во-первых, уменьшенное заднее антикрыло будет меньше «загрязнять» воздух за собой. Во-вторых, снижение роли переднего крыла приведет к тому, что турбулентность потока будет меньше влиять на общий уровень прижимной силы, которую генерирует автомобиль в конкретный момент времени.
При этом у команд будет меньше возможностей влиять на конфигурацию потока в районе передних колес и в передней части понтонов – причиной этого будет и упрощение конструкции переднего антикрыла, и отказ от привычных дефлекторов и конфигураторов потока. На эскизах и макете, представленных в рамках пресс-конференции, на месте дефлекторов можно увидеть передние части продольных направляющих, которые обеспечивают наиболее оптимальное обтекание воздухом нижней части понтонов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Официально: в 2021 году в Формулу 1 вернется граунд-эффект
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