Официально: в 2021 году команда Renault сменит имя на Alpine

В следующем году команда Формула 1, сейчас известная как Renault, будет выступать под новым названием. Коллектив будет переименован в Alpine F1 Team в рамках популяризации одноименной марки, под которой французский производитель с недавнего времени выпускает компактный спорткар (а в будущем планирует выпускать и другие спортивные модели).

Объявление было сделано на специальной пресс-конференции с участием генерального директор французского концерна Луки де Мео.

Напомним, что ранее генеральным директором марки Alpine был назначен Сириль Абитбуль, который последние годы руководит командой Формулы 1. Пока менеджер будет совмещать две должности – хотя уже ходят слухи, что на посту руководителя гоночной команды его должен сменить технический директор Мартин Будковски.

Марка Alpine была основана в середине пятидесятых год и поначалу была независимым производителем спортивных машин. Однако всегда была тесно связана с Renault: с самого начала при создании автомобиль использовались узлы и агрегаты французского концерна. В 1973 году компания перешла под контроль Renault.

Автомобили марки Alpine в прошлом с успехом участвовали в ралли и гонках на выносливость. Последние несколько лет марка представлена в чемпионате WEC, но является не более чем титульным спонсором выступающей в классе LMP2 команды Signatech.