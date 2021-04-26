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Формула 1 / Новость

Официально: в 2021 году Формула 1 проведет 3 спринта

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Новый формат утвержден единогласно

Официально: в 2021 году Формула 1 проведет 3 спринта

Сегодня Комиссия Формулы 1 официально утвердила проведение спринтерских гонок в ходе электронного голосования. Субботние спринты появятся в этом сезоне на двух Гран При в Европе и одном вне Европы.

Ранее сообщалось, что тремя экспериментальными уик-эндами будут этапы в Сильверстоуне, Монце и Бразилии.

Расписание экспериментальных уик-эндов будет выстроено следующим образом:

Пятница

Одна 60-минутная тренировка
Квалификация в стандартном формате

Суббота

60-минутная тренировка
100-километровый спринт

Воскресенье

Гонка 

Условия закрытого парка будут вступать в силу после квалификации, как происходит и при стандартном формате Гран При. Таким образом, существенно изменить настройки болида будет нельзя уже после пятничных заездов, а не после субботних, как на обычных этапах. При этом после старта спринта у команд будет право изменить распределение веса на болиде, а также охлаждение силовой установки и коробки передач по средствам изменений в кожухе. 

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Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться

Предыдущая новость

Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться
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Об этой статье

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Автор Иван Матушкин

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