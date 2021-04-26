Официально: в 2021 году Формула 1 проведет 3 спринта
Новый формат утвержден единогласно
Сегодня Комиссия Формулы 1 официально утвердила проведение спринтерских гонок в ходе электронного голосования. Субботние спринты появятся в этом сезоне на двух Гран При в Европе и одном вне Европы.
Ранее сообщалось, что тремя экспериментальными уик-эндами будут этапы в Сильверстоуне, Монце и Бразилии.
Расписание экспериментальных уик-эндов будет выстроено следующим образом:
Пятница
Одна 60-минутная тренировка
Квалификация в стандартном формате
Суббота
60-минутная тренировка
100-километровый спринт
Воскресенье
Гонка
Условия закрытого парка будут вступать в силу после квалификации, как происходит и при стандартном формате Гран При. Таким образом, существенно изменить настройки болида будет нельзя уже после пятничных заездов, а не после субботних, как на обычных этапах. При этом после старта спринта у команд будет право изменить распределение веса на болиде, а также охлаждение силовой установки и коробки передач по средствам изменений в кожухе.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин