Официально: Цунода заменит Квята в AlphaTauri

Объявление о контракте с японцем не стало неожиданностью. В Red Bull уже давно не скрывали интереса к 20-летнему гонщику, а когда он стал лучшим новичком сезона в Формуле 2, гарантировав себе Суперлицензию, новость о его контракте стала лишь делом времени.

Цунода заменит в AlphaTauri Даниила Квята и станет новым напарником Пьера Гасли. Он уже начал работу с командой на тестах в Абу-Даби, где стал пятым по скорости.

Гонщик станет самым молодым в пелотоне 2021 года и первым пилотом Ф1, родившимся в 2000-х.

«В Red Bull уже долгое время следили за карьерой Юки, и сейчас я уверен, что он станет для нашей команды ценным активом, – цитирует пресс-служба главу AlphaTauri Франца Тоста. – В прошедшем сезоне Формулы 2 он демонстрировал верное сочетание агрессии и хорошего понимания техники.

По ходу ноябрьских тестов в Имоле на машине 2018 года его времена на круге по ходу симуляции гонки были очень стабильными. Он прогрессировал по ходу дня и обеспечил нашим инженерам хорошую обратную связь.

Кроме того, он моментально наладил отношения с инженерами Honda, что очень полезно. На недавних тестах в Абу-Даби Юки доказал, что быстро учится и готов сделать шаг в Формулу 1».

Юки Цунода, AlphaTauri AT01, на тестах в Абу-Даби Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Цунода стал чемпионом японской Формулы 4 в 2018 году. Лишь после этого он перебрался в Европу, где сразу дал повод говорить о себе, выиграв одну из гонок Ф3 в составе не самой сильной команды Trident.

При поддержке Red Bull и Honda гонщик перешел в Формулу 2, где завоевал четыре поула, одержал три победы и в общей сложности семь раз поднимался на подиум.

В напряженной концовке чемпионата японец смог переиграть соперников, включая Роберта Шварцмана и Никиту Мазепина, в споре за итоговую третью позицию. Он всего на одно очко отстал от ставшего вторым Каллума Илотта.

«Я понимаю, что в следующем году со мной связаны надежды множества японских болельщиков Ф1, – сказал Юки. – И я сделаю для них все, что смогу».

Цунода станет 21-м представителем Японии в Формуле 1 и первым с 2014 года, когда в чемпионате выступал Камуи Кобаяши. Пока ни одному из его соотечественников не удавалось стать победителем Гран При.