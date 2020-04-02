Официально: Стролл возглавит Aston Martin 20 апреля, команду Racing Point переименуют

Владельцы Aston Martin Lagonda приняли несколько важных и в то же время ожидаемых решений.

Во-первых, Лоуренс Стролл, который ранее приобрел 25% акций компании, официально назначен председателем ее совета директоров с полномочиями генерального директора. Он преступит к исполнению своих обязанностей с 20 апреля. Это окончательно опровергает слухи о том, что гендиректором Aston Martin мог стать нынешний глава команды Mercedes F1 Тото Вольф.

Во-вторых, официально подтверждены планы, озвученные Строллом еще в момент объявления о сделке. С 2021 года команда Racing Point меняет свое название и становится заводским коллективом Aston Martin.

Наконец, акционеры объявили, что дополнительно инвестируют в бизнес 526 миллионов фунтов стерлингов, что примерно равно 600 миллионам долларов. Это будут инвестиции не только Стролла и его консорциума, но и других совладельцев компании. Таким образом доля самого Лоуренса не изменился.

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После известий о назначении Стролла главой компании и дополнительных инвестициях акции Aston Martin подорожали сразу на 40%. Ранее они долго дешевели: с 2018 года капитализация компании упала на 90%.