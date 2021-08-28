Официально: сезон Формулы 1 сократили до 22-х гонок

Окончательный вариант календаря Формулы 1 на 2021 год будет состоять из 22-х гонок. Такое заявление сегодня распространили организаторы чемпионата мира. Также были изменены даты проведения трех гонок – Гран При Турции, Мексики и Бразилии.

№ этапа Трасса Старая дата Новая дата 13 Зандфорт 5 сентября 5 сентября 14 Монца 12 сентября 12 сентября 15 Сочи 26 сентября 26 сентября 16 Стамбул 3 октября 10 октября 17 Остин 24 октября 24 октября 18 Мехико 31 октября 7 ноября 19 Интерлагос 7 ноября 14 ноября 20 будет объявлена позднее 21 ноября 21 ноября 21 Джедда 5 декабря 5 декабря 22 Абу-Даби 12 декабря 12 декабря

Таким образом, Ф1 не стала искать этап на замену недавно отмененному Гран При Японии. После проходящего в эти выходные Гран При Бельгии состоится еще 10 гонок – причем место проведения одной из них по-прежнему еще предстоит определить. Изначально на 21 ноября был перенесен Гран При Австралии, но позже его полностью отменили. Главным кандидатом на проведение 20-й гонки сезона сейчас считается трасса в Катаре.

Напомним, кроме двух упомянутых гонок, ранее были отменены Гран При Китая, Канады и Сингапура. Вместо них в календаре появились этапы в итальянской Имоле и португальском Портимане, а также вторая гонка на австрийском «Ред Булл Ринге».