Официально: сезон Формулы 1 сократили до 22-х гонок
Организаторы чемпионата мира отказались от мысли найти этап, который мог бы заменить собой недавно отмененный Гран При Японии
Окончательный вариант календаря Формулы 1 на 2021 год будет состоять из 22-х гонок. Такое заявление сегодня распространили организаторы чемпионата мира. Также были изменены даты проведения трех гонок – Гран При Турции, Мексики и Бразилии.
|№ этапа
|Трасса
|Старая дата
|Новая дата
|13
|Зандфорт
|5 сентября
|5 сентября
|14
|Монца
|12 сентября
|12 сентября
|15
|Сочи
|26 сентября
|26 сентября
|16
|Стамбул
|3 октября
|10 октября
|17
|Остин
|24 октября
|24 октября
|18
|Мехико
|31 октября
|7 ноября
|19
|Интерлагос
|7 ноября
|14 ноября
|20
|будет объявлена позднее
|21 ноября
|21 ноября
|21
|Джедда
|5 декабря
|5 декабря
|22
|Абу-Даби
|12 декабря
|12 декабря
Таким образом, Ф1 не стала искать этап на замену недавно отмененному Гран При Японии. После проходящего в эти выходные Гран При Бельгии состоится еще 10 гонок – причем место проведения одной из них по-прежнему еще предстоит определить. Изначально на 21 ноября был перенесен Гран При Австралии, но позже его полностью отменили. Главным кандидатом на проведение 20-й гонки сезона сейчас считается трасса в Катаре.
Напомним, кроме двух упомянутых гонок, ранее были отменены Гран При Китая, Канады и Сингапура. Вместо них в календаре появились этапы в итальянской Имоле и португальском Портимане, а также вторая гонка на австрийском «Ред Булл Ринге».
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