Официально: Сайнс подписал новый контракт с Ferrari
Карлос Сайнс по итогу смог договориться со Скудерией о желаемом сроке соглашения
21 апреля команда Формулы 1 Ferrari официально сообщила о продлении контракта с гонщиком Скудерии Карлосом Сайнсом на еще два года (до конца 2024-го).
Ранее источники сообщали, что в течение некоторого времени стороны не могли достичь соглашения, поскольку испанец хотел подписать двухлетний договор, а Ferrari предлагала Сайнсу однолетний контракт с опционом продления на второй год. Однако, очевидно, по итогу это не стало проблемой, и Сайнс смог договориться о желаемой длительности договора.
Напомним, что Карлос выступает за Ferrari с 2021 года, и в команде довольны уровнем и самого испанца, и его напарника Шарля Леклера, возглавляющего личный зачет чемпионата после трех этапов нового сезона.
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