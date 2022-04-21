Официально: Сайнс подписал новый контракт с Ferrari

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

21 апреля команда Формулы 1 Ferrari официально сообщила о продлении контракта с гонщиком Скудерии Карлосом Сайнсом на еще два года (до конца 2024-го).

Ранее источники сообщали, что в течение некоторого времени стороны не могли достичь соглашения, поскольку испанец хотел подписать двухлетний договор, а Ferrari предлагала Сайнсу однолетний контракт с опционом продления на второй год. Однако, очевидно, по итогу это не стало проблемой, и Сайнс смог договориться о желаемой длительности договора.

Напомним, что Карлос выступает за Ferrari с 2021 года, и в команде довольны уровнем и самого испанца, и его напарника Шарля Леклера, возглавляющего личный зачет чемпионата после трех этапов нового сезона.