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Формула 1 Новости

Официально: Сафнауэр переходит в Alpine

Бывший глава Aston Martin присоединиться к французской команде

Официально: Сафнауэр переходит в Alpine
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Слухи, ходившие в Формуле 1 еще с прошлого года подтвердились. Отмар Сафнауэр, об уходе которого из Aston Martin было объявлено в начале января, официально присоединится к команде Alpine. Точная дата, когда он приступит к исполнению своих новых обязанностей не называется, но, возможно, мы увидим его в боксах французской команды уже на Гран При Бахрейна в марте этого года.

В том же январе стало известно об уходе из Alpine ключевых руководителей. Команду покинули управляющий директор Марцин Будковски и спортивный советник Ален Прост. Еще раньше, в конце 2020 года из Alpine, тогда еще называвшейся Renault, ушел руководитель команды Сириль Абитбуль. Теперь именно Сафнауэр станет руководить французским коллективом.

 

Произошли и другие кадровые перестановки. Давиде Бривио, который в конце 2020 года перешел в Alpine с поста главы команды Suzuki на пост гоночного директора, теперь не будет иметь непосредственного отношения к Формуле 1, а займется молодежной программой команды, а также расширением присутствия бренда в других гоночных сериях.

Кроме того, у Alpine, а точнее у Renault теперь будет новый руководитель отдела производства гоночных двигателей. Это Бруно Фамин, который с 2012 по 2019 годы возглавлял Peugeot Sport, а позже работал на руководящих должностях в FIA. 

Назначению Сафнауэра предшествовало подписание спонсорского контракта с австрийским производителем очистки воды BWT. Ранее эта команда была спонсором в Aston Martin и ассоциировалась именно с Сафнауэром.

В сообщении команды приводятся слова Сафнауэра, в которых он говорит о том, что видит своей целью борьбу за чемпионские титулы не позднее чем через 100 гонок, начиная с Гран При Бахрейна, который пройдет в следующем месяце.

Напомним, что в Aston Martin уже нашли руководителя, который заменит Сафнауэра. Это Майк Крак, известный по работе в Sauber и BMW.

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