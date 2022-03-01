Официально: российские гонщики останутся в автоспорте

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На прошедшем сегодня экстренном собрании Всемирного совета по спорту FIA было принято решение о том, что в связи с событиями на Украине вводятся ограничения для российских и белорусских гонщиков и команд.

Главное: вопреки ожиданиям и требованиям украинской стороны, тотального запрета для российских и белорусских пилотов введено не было. Однако спортсмены смогут участвовать в гонках только под нейтральным флагом FIA.

При этом российским командам выступать в международных гонках запрещено. Также запрещается использование российской символики в ливрее машин, форме команд и тому подобном.

Ранее Украинская автомобильная федерация обратилась с требованием признать недействительными выданные Российской автомобильной федерацией гоночные лицензии. Решение FIA можно признать компромиссным: спортсмены смогут остаться в гонках с лицензией РАФ, но под флагом FIA.

Фактически это означает, что Никита Мазепин сможет продолжить выступать за Haas в Ф1, но только если его отец Дмитрий Мазепин согласится отказаться от использования российского триколора в ливрее от спонсора команды, компании "Уралкалий". Ну и если владельцы Haas не расторгнут контракт.

Сложнее обстоит дело с Даниилом Квятом. Сам он сможет принять участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC, но он собирался сделать это с командой G-Drive, которая является российской. Для российских команд участие в автоспорте запрещено и, в отличие от пилотов, не сделано послаблений даже на случай выступления под нейтральным флагом.

Напомним, что именно Квят сегодня выступил с призывом не отстранять российских гонщиков от выступлений, дав понять, что это лишь разобщает, а не объединяет мировое сообщество.

В FIA также подтвердили запрет на любые международные гонки в России и Белоруссии. Впрочем, их и так уже отменили. Кроме того, российских функционеров самой FIA временно отстранили от исполнения обязанностей.