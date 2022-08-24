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Формула 1 Новости

Официально: Риккардо покидает McLaren

Гонщик покинет британский коллектив после окончания сезона

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Официально: Риккардо покидает McLaren
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Команда McLaren и Даниэль Риккардо объявили о расставании после окончания сезона 2023 года.

Кто именно заменит австралийца, а также какой будет его судьба в следующем сезоне пока не известно, однако на этот счет есть несколько соображений.

Наиболее вероятно, что заменой Риккардо станет выходец из Alpine Оскар Пиастри. Объявить его сразу мешает спор с Alpine, до завершения которого подписать новый контракт просто невозможно.

Что касается Риккардо, то для него наиболее вероятным выглядит возвращение как раз в Alpine, команду, которую он сам неожиданно покинул полтора года назад и где после ухода Фернандо Алонсо и отказа выступать со стороны Пиастри существует вакансия. Впрочем, есть и альтернативные варианты развития его карьеры.

Напомним, что у Риккардо с McLaren был подписан контракт до конца 2023 года. Предполагается, что команда заплатит ему за досрочное расторжение неустойку. Также считается исключенным переход Риккардо в составе McLaren в другую гоночную серию.

Риккардо выступает за McLaren уже почти два года. Именно он за это время завоевал для команды единственную победу. Тем не менее по очкам австралиец второй сезон подряд проигрывает своему молодому напарнику Ландо Норрису.

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