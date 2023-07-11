Официально: Риккардо начнет выступления за AlphaTauri с Гран При Венгрии

Эта история развивалась стремительно – во вторник утром после Гран При Великобритании начала нарастать волна слухов о возможном отчислении Ника де Вриса из AlphaTauri, а уже спустя несколько часов команда подтвердила разрыв с голландцем.

Самое интересное – место Ника в кокпите AT04 займет Даниэль Риккардо, который, таким образом, провел вне Ф1 всего десять Гран При. Прошлой осенью австралиец потерял место в McLaren, зимой вернулся третьим пилотом в Red Bull, а сейчас «на условиях аренды» продолжит карьеру в коллективе из Фаэнцы.

Самое интересное – Риккардо уже гонялся за него в 2012-13 годах, когда только делал первые шаги в Ф1. Тогда команда носила имя Toro Rosso.

В официальном заявлении отдельно подчеркнуто, что 34-летний австралиец проведет за AlphaTauri все оставшиеся этапы нынешнего сезона.

«Я очень рад приветствовать возвращение Даниэля в команду, – цитирует пресс-служба главу команды Франца Тоста. – Нет никаких сомнений в его умениях, он уже знает многих их нас, потому сможет интегрироваться без проблем. Команда получит преимущество от его опыта, ведь он победитель восьми Гран При.

Также я хочу поблагодарить Ника за серьезный вклад за то время, что он провел в Scuderia AlphaTauri – и пожелать ему всего наилучшего в будущем».

Дополнение: Почему в AlphaTauri взяли Риккардо? Хорнер объяснил

Даниэль Риккардо за рулем Toro Rosso, Гран При США 2013 года Фото: Райнер Эрхардт