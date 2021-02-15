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Формула 1 / Новость

Официально: Red Bull будет использовать моторы Honda до 2025 года

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Официально: Red Bull будет использовать моторы Honda до 2025 года
Автор:
, редактор

Команда объявила о договоренности с японским производителем

На прошлой неделе Комиссия Формулы 1 одобрила заморозку силовых установок с 2022-го до 2025 года. Это было сделано по просьбе Red Bull, которая угрожала в противном случае покинуть чемпионат.

После того, как Honda объявила об уходе из Ф1 в конце сезона-2021, Red Bull осталась без поставщика моторов. Австрийская команда решила сама строить двигатели, разработанные Honda, но не смогла бы их дорабатывать. Заморозка моторов решила эту проблему и теперь RBR официально объявила, что до 2025-го будет использовать силовые установки Honda, которые построит сама.

Для запуска производства команда создаст новый операционный центр Red Bull Powertrains Limited, который будет действовать на базе Red Bull в Милтон-Кинс. Те же двигатели будет получать вторая команда, принадлежащая Red Bull – AlphaTauri.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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