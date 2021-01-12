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Формула 1 / Новость

Предсезонные тесты Формулы 1 пройдут в Бахрейне. Известны и даты

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Предсезонные тесты Формулы 1 пройдут в Бахрейне. Известны и даты
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, Главный редактор

Чемпионату мира будет предшествовать своеобразный тестовый уик-энд: заезды пройдут с пятницы по воскресенье

Организаторы чемпионата Формулы 1, представители Международной автомобильной федерации и команды-участницы турнира официально согласовали место и даты проведения предсезонных тестов. Заезды состоятся на трассе в Бахрейне с 12 по 14 марта.

Решение было принято вскоре после переноса Гран При Австралии на конец ноября – что сделало первым этапом сезона Гран При Бахрейна, который должен пройти 26-28 марта. Большинство команд были не против провести тесты и вовсе за неделю до гонки – в дни, когда изначально должен был состояться Гран При Австралии. Но эту инициативу заблокировал McLaren: команда, которая в межсезонье меняет поставщика моторов с Renault на Mercedes, хочет обеспечить себе определенный запас времени – на случай, если тесты выявят какие-то заметные проблемы с доработанным болидом.

Впрочем, и без этого тесты состоятся заметно позже, чем в прошлом году, плюс с целью сокращения расходов будут вдвое короче – год назад заезды длились 6 дней, а последним днем работы на трассе было 28 февраля. Таким образом, у команд будет больше времени на работу над машинами на фабриках: если раньше сборка первого болида должна была быть завершена в первых числах февраля, теперь отправка автомобилей на тесты произойдет только в начале марта.

С другой стороны, теперь к этому сроку должны быть готовы обе машины. Раньше работы над вторым автомобилем можно было закончить на неделю позже (ведь на тестах каждая команда может использовать только один болид) – теперь же такой возможности нет, так как в Бахрейн разом должно быть отправлено все, что необходимо командам и на тестах, и на первой гонке сезона.

Отказ в пользу Бахрейна (где в последний раз предсезонные тесты проводились в 2014 году) от привычного места проведения заездов – Барселоны – избавит команды от проблемы с «непоказательной» погодой. В феврале в столице Каталонии порой достаточно холодно по меркам Ф1 – таким образом, испытывать болиды порой приходилось в условиях, с которыми команды крайне редко сталкиваются на гонках (и почти никогда – на первых этапах сезона, которые проходят в Австралии и Азии).

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Тем временем до трех дней могут быть сокращены и предсезонные тесты MotoGP. Еще недавно руководство чемпионата было уверено, что подготовка к сезону начнется в феврале на трассе в малайзийском Сепанге – там должны были пройти 6-дневные тесты (в первые 3 дня на трассу могли выезжать только новички и тест-пилоты). Однако сегодня из-за вспышки коронавируса власти Малайзии ввели режим чрезвычайной ситации в нескольких штатах – включая тот, где находится гоночная трасса.

Источники утверждают, что после этого шансы на проведение тестов близки к нулю, так как упомянутый режим радикально ограничивает возможности передвижения даже внутри страны. Таким образом, начало сезона MotoGP пройдет примерно по той же схеме, что и в Формуле 1 – и тоже на Ближнем Востоке: сначала – трехдневные тесты в Катаре, и там же 28 марта – первая гонка чемпионата.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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