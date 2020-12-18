Официально: Перес стал напарником Ферстаппена в Red Bull

Команда Red Bull официально объявила, что в следующем году напарником Макса Ферстаппена в составе австрийского коллектива станет Серхио Перес. Мексиканец, с которым команда заключила однолетний контракт, заменит Алекса Элбона, выступавшего в составе «Быков» последние полтора года. В следующем сезоне Элбон будет выполнять роль запасного гонщика.

30-летний Перес провел в Формуле 1 уже 10 сезонов. Мексиканец всегда считался чрезвычайно талантливым пилотом – в частности, за время выступлений в составе команд Sauber, Force India и Racing Point он поднимался на подиум втрое чаще напарников (сейчас на счету спортсмена 10 призовых финишей).

Однако пилот никогда не выступал в составе топ-команды. Такой в теории можно было назвать McLaren, где Серхио провел 2013 год – но на практике гонщики британской команды в том сезоне ни разу не финишировали в первой тройке (хотя напарником мексиканца был экс-чемпион Дженсон Баттон), а в Кубке конструкторов британский коллектив занял только 5-е место. Таким образом, в следующем году Перес впервые получит в свое распоряжение машину, которая позволяет регулярно подниматься на подиум.

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Нынешний год с точки зрения результатов стал для Переса прорывным. Гонщик закончил сезон на 4-й позиции в общем зачете (ранее он не поднимался выше 7-го места) – а также одержал первую в карьере победу.

Парадоксально, но после лучшего сезона в карьере мексиканец вполне мог в следующем сезоне не выйти на старт чемпионата мира. Несмотря на наличие действующего контракта, Пересу пришлось уйти из Racing Point, чтобы освободить место для многократного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Гарантию сохранения места в Ф1 не давала даже финансовая поддержка со стороны предпринимателя Карлоса Слима (который в течение нескольких лет считался самым богатым человеком на планете). Хотя ранее именно она помогла задержаться в Ф1 на целое десятилетие. Талант Переса никогда не ставился под сомнение, однако неудачный сезон в McLaren (по ходу которого проблемой были не только скорость машины, но и сложные взаимоотношения пилота и команды) сказался на репутации пилота не лучшим образом.

Перес станет первым за последние 7 лет пилотом Red Bull, приглашенным «со стороны» – то есть не входившим в юниорскую программу австрийского концерна. Последним из таких гонщиков был Марк Уэббер, покинувший коллектив в конце 2013 года.