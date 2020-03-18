Официально: обязательные каникулы Ф1 перенесены на весну

Международная автомобильная федерация официально объявила, что обязательные каникулы для команд Формулы 1 перенесены с лета на весну и увеличены с двух недель до трех. Эти изменения были одобрены на недавних заседаниях Комиссии FIA по Формуле 1 и т.н. Стратегической группы.

Обязательные каникулы подразумевают почти полное прекращение деятельности команд и позволяют одновременно снизить расходы коллективов и предоставить сотрудникам полноценный летний отпуск.

Однако в связи с переносом на неопределенный срок минимум трех Гран При (Бахрейна, Китая и Вьетнама) руководство Формулы 1 всерьез задумалось, чтобы провести некоторые из не состоявшихся в изначальные даты гонок в августе. Однако это было бы невозможно без переноса каникул – и потребовало согласия команд на внесение дополнений в документы, регламентирующие сроки и продолжительность каникул.

Точные новые даты каникул пока не озвучены: FIA обозначила, что сотрудники команд должны будут уйти на перерыв в марте-апреле.