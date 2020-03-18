Официально: обязательные каникулы Ф1 перенесены на весну
FIA и команды-участницы чемпионата мира одобрили меру, которая позволит провести в августе перенесенные из-за коронавируса этапы
Международная автомобильная федерация официально объявила, что обязательные каникулы для команд Формулы 1 перенесены с лета на весну и увеличены с двух недель до трех. Эти изменения были одобрены на недавних заседаниях Комиссии FIA по Формуле 1 и т.н. Стратегической группы.
Обязательные каникулы подразумевают почти полное прекращение деятельности команд и позволяют одновременно снизить расходы коллективов и предоставить сотрудникам полноценный летний отпуск.
Однако в связи с переносом на неопределенный срок минимум трех Гран При (Бахрейна, Китая и Вьетнама) руководство Формулы 1 всерьез задумалось, чтобы провести некоторые из не состоявшихся в изначальные даты гонок в августе. Однако это было бы невозможно без переноса каникул – и потребовало согласия команд на внесение дополнений в документы, регламентирующие сроки и продолжительность каникул.
Точные новые даты каникул пока не озвучены: FIA обозначила, что сотрудники команд должны будут уйти на перерыв в марте-апреле.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Официально: обязательные каникулы Ф1 перенесены на весну
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