Официально: Муджелло впервые примет Гран При Формулы 1
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10 июл. 2020 г., 09:16
Гонки на двух итальянских автодромах пройдут с интервалом в неделю
Формула 1 впервые проведет гонку в Муджелло. Это трасса в Италии; она принадлежит Ferrari. Гонка состоится 13 сентября, через неделю после Гран При Италии в Монце.
Этап в Муджелло станет юбилейным для команды Ferrari: Скудерия проведет здесь свой тысячный Гран При в Формуле 1.
Италия принимала у себя две гонки Ф1 с 1981 по 2006 год. В это время национальный Гран При проходил в Монце, а в Имоле проводили Гран При Сан-Марино.
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Официально: Муджелло впервые примет Гран При Формулы 1
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