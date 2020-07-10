Официально: Муджелло впервые примет Гран При Формулы 1

Формула 1 впервые проведет гонку в Муджелло. Это трасса в Италии; она принадлежит Ferrari. Гонка состоится 13 сентября, через неделю после Гран При Италии в Монце.

Этап в Муджелло станет юбилейным для команды Ferrari: Скудерия проведет здесь свой тысячный Гран При в Формуле 1.

Италия принимала у себя две гонки Ф1 с 1981 по 2006 год. В это время национальный Гран При проходил в Монце, а в Имоле проводили Гран При Сан-Марино.