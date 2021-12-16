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Формула 1 Новости

Официально: Моторы Ф1 лишатся MGU-H

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В FIA утвердили требования к силовым установкам 2026 года

Официально: Моторы Ф1 лишатся MGU-H

Всемирный совет FIA официально утвердил новые требования к силовым установкам машин Формулы 1, который вступят в силу с сезона 2026 года. Впрочем, никаких сенсаций не произошло, и все изменения предсказывались заранее.

Двигатели внутреннего сгорания останутся прежними: это 1,6-литровые моторы V6 с турбонаддувом. Однако работать они будут не на получаемом из нефти бензине, а на новом синтетическом топливе, сжигание которого не ведет к увеличению доли парникового углекислого газа в атмосфере.

Пиковая мощность электромотора в гибридной силовой установке будет увеличена до 350 киловатт. Речь, судя по всему, идет о потребляемой мощности, однако поскольку КПД современных электродвигателей стремится к 100%, можно утверждать, что выходная мощность электропривода будет близка к 476 лошадиным силам.

От узла MGU-H откажутся. Это мотор-генератор, который крепится на валу турбины и вырабатывает электроэнергию за счет подтормаживания вала, когда мотор сбрасывает обороты и, напротив, при разгоне работает как двигатель и позволяет быстрее раскрутить турбокомпрессор.

Считается, что MGU-H является одним из самых сложных, а главное дорогих элементов современных силовых установок. Помимо отказа от него командам также ограничат потолок бюджета на двигатели.

Все эти меры должны привлечь в Формулу 1 новых автопроизводителей. Как уже говорилось, первым из них, вероятно, станет концерн Volkswagen, который может выступить поставщиком моторов под своими марками Audi или Porsche.

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