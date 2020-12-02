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Формула 1 / Новость

Официально: Мик Шумахер станет пилотом Haas в 2021 году

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Официально: Мик Шумахер станет пилотом Haas в 2021 году
Автор:
, редактор

Сын семикратного чемпиона мира составит пару Мазепину

Команда Haas объявила о подписании контракта с Миком Шумахером. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера начнет выступать в Формуле 1 с 2021 года. 

Мик дебютирует в Ф1 ровно через 30 лет после своего отца Михаэля, который провел первый Гран При в 1991 году.

В Haas Шумахер-младший составит пару пилотов с другим новичком – Никитой Мазепиным. Сейчас оба пилота выступают в Формуле 2. Они получат возможность адаптироваться к болидам Haas на тестах молодых пилотов, которые пройдут после Гран При Абу-Даби. Шумахер сядет за руль болида Ф1 еще раньше, так как выступит на первой тренировке в Абу-Даби.

Шумахер является чемпионом Формулы 3 2018 года. С прошлого сезона он выступает в Ф2. Первый год Мик завершил лишь на 12-м месте в личном зачете, однако сейчас за этап до конца чемпионата возглавляет турнирную таблицу.

Шумахер-младший является членом академии Ferrari и его контракт с Haas был пролоббирован Скудерией.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер
Автор Иван Матушкин

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