Официально: Mercedes сделал болид без понтонов

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Вчерашние сообщение СМИ о том, что Mercedes привезет в Бахрейн обновленный болид, у которого не будет боковых понтонов, подтвердились. На первых фотографиях с трассы видно, о чем собственно идет речь.

Вместо понтонов конструкторы расширили заднюю часть болида вверх, переместив туда радиаторы охлаждения и снабдив кожух многочисленными вентиляционными прорезями. Можно предположить, что такое решение позволило снизить лобовое сопротивление.

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До сих пор ничего подобного в Формуле 1 в 2022 году никто не делал. Пожалуй, ближе всего к концепции Mercedes подошла команда Williams, которая сделала минималистичные понтоны со сквозным окном в них.

Обращает на себя внимание решение обязательных боковых энерпоглошающих структур. У остальных машин они находятся внутри понтонов, а у Mercedes вынесены наружу (именно к ним крепятся зеркала заднего вида).

Представители FIA уже имели возможность ознакомиться с конструкцией Mercedes, и пока нет информации о том, что чемпионский коллектив заподозрен в каких-либо нарушений действующего регламента.