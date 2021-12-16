Официально: Mercedes отказалась от апелляции, Макс – чемпион

В коротком заявлении команды говорится, что Mercedes приветствует решение FIA провести собственное расследование произошедшего на финальном этапе в Абу-Даби и не видит необходимости требовать чего-то большего.

Напомним, что вчера Всемирный совет FIA по спорту объявил о начале проверки ситуации, сложившейся в Абу-Даби. Из документа федерации следует, что главной целью является анализ произошедшего и выработка мер по улучшению правил и практики их применения - чтобы исключить спорные ситуации в будущем. Это означает, что итоги прошедшего сезона пересматриваться уже не будут.

Ранее Mercedes пыталась оспорить действия дирекции гонки на последних кругах в Абу-Даби. Тогда лидировал Льюис Хэмилтон, а Макс Ферстаппен был вторым и сменил шины под автомобилем безопасности. Голландец вернулся на трассу вторым, но между ним и Хэмилтоном находилось несколько отстатавших на круг машин. Директор гонки Майкл Маси в последний момент разрешил этим круговым вернуться в один круг с лидерами (что позволило Ферстаппену приблизиться к сопернику, а после рестарта за счет свежих шин обогнать британца), но не дал сделать того же остальным круговым, ехавшим по трассе за Ферстаппеном.

По слухам, против апелляции выступал Льюис Хэмилтон, который не хотел завоевать восьмой чемпионский титул в суде. Сама Mercedes от поражения Хэмилтона несет только моральные издержки: команда в любом случае выиграла Кубок конструкторов, а именно результаты этого зачета определяют размер призовых, которые получают коллективы Ф1 по итогам года.