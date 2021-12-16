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Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби Новости

Официально: Mercedes отказалась от апелляции, Макс – чемпион

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Команда не стала обращаться в FIA с требованием пересмотреть итоги Гран При Абу-Даби

Официально: Mercedes отказалась от апелляции, Макс – чемпион

В коротком заявлении команды говорится, что Mercedes приветствует решение FIA провести собственное расследование произошедшего на финальном этапе в Абу-Даби и не видит необходимости требовать чего-то большего.

Напомним, что вчера Всемирный совет FIA по спорту объявил о начале проверки ситуации, сложившейся в Абу-Даби. Из документа федерации следует, что главной целью является анализ произошедшего и выработка мер по улучшению правил и практики их применения - чтобы исключить спорные ситуации в будущем. Это означает, что итоги прошедшего сезона пересматриваться уже не будут.

Ранее Mercedes пыталась оспорить действия дирекции гонки на последних кругах в Абу-Даби. Тогда лидировал Льюис Хэмилтон, а Макс Ферстаппен был вторым и сменил шины под автомобилем безопасности. Голландец вернулся на трассу вторым, но между ним и Хэмилтоном находилось несколько отстатавших на круг машин. Директор гонки Майкл Маси в последний момент разрешил этим круговым вернуться в один круг с лидерами (что позволило Ферстаппену приблизиться к сопернику, а после рестарта за счет свежих шин обогнать британца), но не дал сделать того же остальным круговым, ехавшим по трассе за Ферстаппеном.

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По слухам, против апелляции выступал Льюис Хэмилтон, который не хотел завоевать восьмой чемпионский титул в суде. Сама Mercedes от поражения Хэмилтона несет только моральные издержки: команда в любом случае выиграла Кубок конструкторов, а именно результаты этого зачета определяют размер призовых, которые получают коллективы Ф1 по итогам года. 

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