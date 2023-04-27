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Формула 1 Новость

Официально: Мекис заменит Тоста на посту главы AlphaTauri F1

Команда из Фаэнцы подтвердила, что ее нынешний руководитель покинет свой пост в конце 2023 года, его преемником станет нынешний спортивный директор Ferrari

Джейк Боксолл-Легг
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Официально: Мекис заменит Тоста на посту главы AlphaTauri F1

Франц Тост является старейшим боссом команды в нынешней Ф1 и вторым после Кристиана Хорнера из RBR по времени работы в нынешней должности. В последнее время 67-летним австрийцем были не особенно довольны большие боссы Red Bull, а сам он говорил, что в любом случае уйдет из Ф1 до того, как отметит 70-й день рождения. 

Но на этой неделе имя Тоста вновь появились в заголовках новостей: во вторник из Италии пришли слухи о переходе в AlphaTauri спортивного директора Ferrari Лорана Мекиса – а уже поздно вечером в среду команда подтвердила, что тот не просто станет ее сотрудником, но и заметит нынешнего руководителя.

Известно, что Франц уйдет со своей должности в конце 2023 года, а точное время начала работы Мекиса в официальном сообщении на называется. 

Также в рамках программы обновления AlphaTauri команду усилит бывший исполнительный директор FIA Петер Байер – он станет в Фаэнце генеральным директором и будет заниматься вопросами глобальной стратегии как итальянского, так и британского подразделения команды.  

Тост работал в нынешней должности с 2006 года, когда концерн Red Bull выкупил бывшую Minardi и сделал ее своим «младшим» коллективом. Под его руководством Себастьян Феттель выиграл Гран При Италии в 2008 году, а Пьер Гасли стал сильнейшим на этом же этапе в 2020-м. 

Однако после недавней смены регламента результаты AlphaTauri упали – минувший сезон она завершила девятой в Кубке конструкторов, а в этом сезоне эксперты вообще называли ее машину самой медленной в пелотоне.

Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Фото: Red Bull Content Pool

Покинув пост руководителя, Тост останется консультантом AlphaTauri.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить Дитриха Матешица, который дал мне невероятную возможность на протяжении 18 лет руководить Scuderia Toro Rosso и Scuderia AlphaTauri, – цитирует Франца пресс-служба. – Для меня было настоящей привилегией возглавлять команду на протяжении столь долгого времени. Я получил огромное удовольствие от работы со множеством нацеленных и умелых людей, которые разделяли мою страсть к Ф1.   

Мне уже 67 лет, пришло время передать дела Петеру, новому гендиректору, и Лорану, который возглавит команду. Это два настоящих профессионала, которые выведут ее на новый уровень». 

Прежде Мекис уже работал в Фаэнце: он пришел еще в Minardi, а затем был гоночным инженером и главой инженерного штаба, когда команда носила имя Toro Rosso – после чего ушел в FIA.

Француз сделал в федерации серьезную карьеру, его называли потенциальным преемником Чарли Уайтинга – но Лоран предпочел стать спортивным директором вFerrari.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить Франца за ту замечательную работу, которую он делал на протяжении без малого двух десятилетий, – сказал Мекис. – Я желаю ему всего самого хорошего в будущем и знаю, что мы с Петером сможем рассчитывать на его поддержку и совет, когда они потребуются. 

Для меня большая честь возглавить команду и вернуться туда, где я провел немало времени в начале своей карьеры. У AlphaTauri есть все необходимое, чтобы добиться в будущем больших успехов. Я рассчитываю, что вместе с Петером мы добьемся этого».

Байер ушел из FIA, где был генеральным секретарем по спорту и исполнительным директором Ф1, в 2022 году. Прежде он никогда не работал в командах Ф1.

В нынешнем сезоне AlphaTauri заработала в трех Гран При одно очко и идет девятой в Кубке конструкторов. 

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Фото: Red Bull Content Pool

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