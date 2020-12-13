Официально: McLaren продаст треть гоночного подразделения американцам

Американский фонд MSP Sports Capital станет совладельцем McLaren Racing, гоночном подразделении группы McLaren. О том, что фонд получит 15% акций, было известно заранее, теперь его долю решено увеличить до 33%.

Речь идет именно об инвестиции, а не о продаже доли одним собственником другому. MSP Sports Capital вложит в гоночную компанию 185 миллионов фунтов стерлингов, которые будут потрачены на финансирование команд McLaren в Формуле 1 и IndayCar, а также, возможно, в других гоночных сериях. Таким образом, общую стоимость McLaren Racing стороны оценили в 560 миллионов фунтов.

MSP Sports Capital станет миноритарным акционером McLaren Racing. Крупнейшим владельцем гоночного подразделения остается McLaren Group. Последняя на 56% принадлежит инвестиционному фонду Mumtalakat, который был основан королевской семьей Бахрейна.

В рамках сделки два представителя MSP Sports Capital войдут в совет директоров McLaren Racing и еще два – в совет директоров McLaren Group. Партнеры подтвердили, что Зак Браун в долгосрочной перспективе останется руководителем McLaren Racing.