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Формула 1 / Новость

Официально: McLaren продаст треть гоночного подразделения американцам

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Официально: McLaren продаст треть гоночного подразделения американцам
Автор:
, Редактор

Взамен новые владельцы инвестируют в развитие гоночной программы британской марки 185 миллионов фунтов стерлингов

Американский фонд MSP Sports Capital станет совладельцем McLaren Racing, гоночном подразделении группы McLaren. О том, что фонд получит 15% акций, было известно заранее, теперь его долю решено увеличить до 33%.

Речь идет именно об инвестиции, а не о продаже доли одним собственником другому. MSP Sports Capital вложит в гоночную компанию 185 миллионов фунтов стерлингов, которые будут потрачены на финансирование команд McLaren в Формуле 1 и IndayCar, а также, возможно, в других гоночных сериях. Таким образом, общую стоимость McLaren Racing стороны оценили в 560 миллионов фунтов.

MSP Sports Capital станет миноритарным акционером McLaren Racing. Крупнейшим владельцем гоночного подразделения остается McLaren Group. Последняя на 56% принадлежит инвестиционному фонду Mumtalakat, который был основан королевской семьей Бахрейна.

В рамках сделки два представителя MSP Sports Capital войдут в совет директоров McLaren Racing и еще два – в совет директоров McLaren Group. Партнеры подтвердили, что Зак Браун в долгосрочной перспективе останется руководителем McLaren Racing.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar
Автор Сергей Иванов

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