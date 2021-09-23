Официально: Мазепин и Шумахер останутся в Haas на 2022 год

Команда Haas официально подтвердила, что в 2022 году за нее будут выступать те же основные пилоты, что и в этом сезоне: россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. Как и было обещано, объявление сделали накануне Гран При России в Сочи.

Оба гонщика проводят свой первый сезон в Формуле 1. В настоящий момент ни один из них не заработал ни одного очка, однако благодаря финишам на более высоких позициях Шумахер стоит выше Мазепина в зачете пилотов.

«Сезон складывается тяжело, у нас не лучшая техника, но вместе с тем оба пилота приняли этот вызов и стали тесно работать с командой чтобы выучить все наши процедуры и привыкнуть к Формуле 1, – заявил глава команды Гюнтер Штайнер. – Теперь мы уже смотрим на 2022 год, мы уверены, что прибавим как команда и предоставим Мику и Никите достойную технику, чтобы они смогли продолжить свои гоночные карьеры».

Со следующего года в чемпионате меняется технический регламент, так что все команды приняли решение не приглашать в свой состав новичков. Единственным условно вакантным местом считается позиция Антонио Джовинаци в Alfa Romeo, которого по слухам могут заменить на пилота Формулы 2 Гуаньюй Чжоу.