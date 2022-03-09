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Официально: Магнуссен поедет за Haas в сезоне Ф1 2022 года

Датчанин заменит уволенного перед началом сезона Никиту Мазепина

Официально: Магнуссен поедет за Haas в сезоне Ф1 2022 года
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9 марта Haas официально объявила о возвращении Кевина Магнуссена в стан своей команды в Формуле 1. Датчанин заменит Никиту Мазепина, с которым американский коллектив в одностороннем порядке разорвал контракт 5 марта, через неделю после окончания первой части предсезонных тестов в Барселоне. 

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Другими претендентами на место россиянина также были Нико Хюлькенберг, Антонио Джовинацци и резервист коллектива Пьетро Фиттипальди – стоит напомнить, что бразилец, как и было объявлено ранее, скорее всего проведет за Haas дневную сессию первого дня тестов в Бахрейне (заезды пройдут с 10 по 12 марта).

Магнуссен уже выступал за Haas в прошлом, с 2017 по 2020 годы, однако больших успехов за тот промежуток времени в кокпите машины Ф1 ему добиться не удалось. После ухода из чемпионата датчанин преимущественно ездил в американской серии IMSA. В прошлом году он также принимал участие в марафоне «24 часа Ле-Мана» вместе с отцом.

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