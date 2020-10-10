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Формула 1 / Новость

Официально: копирование в Формуле 1 объявлено вне закона

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Официально: копирование в Формуле 1 объявлено вне закона
Автор:
, Главный редактор

Конструкторам Ф1 предписано при создании машин отталкиваться от своих идей, а не чужих болидов

В пятницу Всемирный совет FIA по спорту утвердил поправки к регламенту Формулы 1, которые вступят в силу в 2021 году и запретят т.н. обратное проектирование. Речь идет о ситуации, когда одна команда пытается воспроизвести решение, использованное другим коллективом, на основании внешнего изучения чужого болида.

Новые пункты правил запрещают использовать в ходе работы над автомобилем данные о машинах конкурентов, полученные с помощью глубокого анализа фотографий, использования специальных сканеров и 3D-камер, а также программного обеспечения для обратного моделирования.

Может вызвать вопросы механизм того, как будет отслеживаться использование описанных выше технологий. Но в последние годы FIA осуществляет весьма плотный контроль за происходящим на базе команд – что в сочетании с периодически случающимися утечками информации позволяет выявлять факты нарушений подобных правил. В пример можно привести прошлогоднюю ситуацию с тормозной системой Renault. Результаты французской команды на Гран При Японии были аннулированы после протеста со стороны команды Racing Point – а с той информацией поделился сотрудник, ранее работавший в Renault.

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На протяжении многих лет одним из основополагающих правил Ф1 является требование, чтобы каждая команда самостоятельно разрабатывала свой болид. При этом регулярно возникают споры вокруг конкретных автомобилей, являющихся чрезвычайно похожими на машины конкурентов. В этом году объектом таких споров стал болид команды Racing Point, явно скопированный с прошлогоднего Mercedes.  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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