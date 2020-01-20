Официально: коммерческий босс Ф1 покинул свой пост

Слухи о том, что один из трех боссов спорта склоняется к решению покинуть Ф1, активно циркулировали в последние месяцы. Американский менеджер, который вместе с Чейзом Кэри и Россом Брауном определял развитие спорта с момента прихода Liberty, редко виделся с семьей и, по словам коллег, был невероятно загружен работой.

20 января Формула 1 выпустила официальное заявление о том, что 60-летний Братчес оставит пост коммерческого директора в конце января 2020 года. При этом он останется консультантом боссов чемпионата.

Кто именно займет освободившуюся должность, пока неизвестно. Пока сотрудники коммерческого департамента будут напрямую подчиняться Кэри.

В официальном заявлении пресс-служба Формулы 1 отметила все заслуги Братчеса. Там говорится: «Шон вошел в руководство Ф1 после вступления Liberty Media во владение спортом в январе 2017-го с ясной целью сформировать коммерческий департамент мирового класса, которого не было при прежних хозяевах. Шон сформировал и на протяжении трех лет возглавлял команду, которая трансформировала коммерческий бизнес из преимущественно гоночного в глобальный мировой бренд медиа и развлечений. В рамках этой трансформации он сформировал команду управленцев мирового уровня и структуру, которая продолжит служить интересам спорта и его болельщиков в будущем.

За время работы он существенно расширил список спонсоров Формулы 1, усилил глубину и охват глобальных медиа-прав, обновил ключевые промоутерские контракты и объявил о появлении двух новых гонок в календаре [Гран При Голландии и Вьетнама]. Цифровой бизнес Ф1 был полностью перезапущен под его руководством – появилась новая веб-платформа, присутствие бренда было расширено на области прямого взаимодействия с клиентом: подкасты, лицензирование, букмекерство и фэнтези-игры. Все ключевые параметры. включая посещаемость гонок, телевизионную аудиторию, охват цифровых и социальных медиа, выросли за этот период.

Кроме того, он создал и курировал множество новых брендов и инициатив для болельщиков, включая сериал Drive to Survive от Netflix, заезды автомобилей по улицам главных городов мира и учреждение невероятно успешной серии кибергонок. Также он стоял у истоков программы Extreme Innovation Series, совместной с Массачусетским технологическим институтом.

Проведя три года в своей роли, Шон решил вернуться в США, чтобы быть ближе к семье и начать новую главу своей жизни».

Также в заявлении есть слова самого Братчеса: «Я уверен, что команда Ф1 продолжит служить болельщикам и следовать стратегии, которую мы определили на годы вперед. Я горд тем. что оставляю Формулу 1 в более сильном положении по сравнению с тем. какой она была на момент моего прихода в 2017-м. Я знаю. что заложенный нами базис позволит приносить пользу болельщикам и расширять аудиторию».