Официально: Хюлькенберг заменит Феттеля и в Джидде

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Себастьян Феттель не сможет принять участие в Гран При Саудовской Аравии. За рулем его вновь заменит Нико Хюлькенберг, говорится в сообщении команды Aston Martin.

Феттель пропустил первый Гран При сезона в Бахрейне из-за коронавируса. Уже к концу прошлой недели он чувствовал себя лучше, но команда сомневалась, что он успеет получить отрицательный результат теста и приехать в Саудовскую Аравию до старта второго этапа. Судя по всему это и произошло.

В сообщении команды выражается уверенность, что уж к Гран При Австралии Феттель окончательно поправится. Для Хюлькенберга это будет вторая гонка в этом сезоне после перерыва, длившегося с 2020 года.