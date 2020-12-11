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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Официально: Хэмилтон выступит в Абу-Даби

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Официально: Хэмилтон выступит в Абу-Даби
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Формула 1 подтвердила, что действующий чемпион мира сдал отрицательные тесты на коронавирус в Бахрейне и Абу-Даби – и выйдет на старт финальной гонки сезона

Льюис Хэмилтон вынужден был пропустить Гран При Сахира, заболев COVID-19. Однако теперь болезнь позади, и ничто не помешает британскому гонщику Mercedes вернуться за руль в этот уик-энд на «Яс-Марине».

В заявлении команды говорится: «В среду Льюис сдал отрицательный тест перед завершением самоизоляции в Бахрейне. Это позволило ему в четверг днем прибыть в Абу-Даби, где он также сдал отрицательный анализ.

Таким образом Льюис выполнил протокол, установленный FIA, и сможет завтра [в пятницу] прибыть в паддок и принять участие в гоночном уик-энде».

Это значит, что Джордж Расселл вновь поедет за Williams, а Джек Эйткен покинет Ф1 после единственной гонки. 

Ранее для тех, кто прибывает в Абу-Даби на Ф1, был установлен обязательный 48-часовой карантин, но усилия организаторов позволили Хэмилтону попасть в страну по упрощенной процедуре. 

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FIA со своей стороны подтвердила, что гонщик выполнил все предписания, позволяющие вернуться в паддок, и потому может принимать участие в Гран При.

Предыдущий этап в Бахрейне стал для Льюиса первым с самого начала карьеры в 2007 году, который он вынужден был пропустить, прервав рекордную для Ф1 серию из 265 стартов подряд.  

Первая тренировка Гран При Абу-Даби стартует в пятницу в 12:00 по московскому времени. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Джонатан Нобл

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