Официально: Хэмилтон выступит в Абу-Даби
Формула 1 подтвердила, что действующий чемпион мира сдал отрицательные тесты на коронавирус в Бахрейне и Абу-Даби – и выйдет на старт финальной гонки сезона
Льюис Хэмилтон вынужден был пропустить Гран При Сахира, заболев COVID-19. Однако теперь болезнь позади, и ничто не помешает британскому гонщику Mercedes вернуться за руль в этот уик-энд на «Яс-Марине».
В заявлении команды говорится: «В среду Льюис сдал отрицательный тест перед завершением самоизоляции в Бахрейне. Это позволило ему в четверг днем прибыть в Абу-Даби, где он также сдал отрицательный анализ.
Таким образом Льюис выполнил протокол, установленный FIA, и сможет завтра [в пятницу] прибыть в паддок и принять участие в гоночном уик-энде».
Это значит, что Джордж Расселл вновь поедет за Williams, а Джек Эйткен покинет Ф1 после единственной гонки.
Ранее для тех, кто прибывает в Абу-Даби на Ф1, был установлен обязательный 48-часовой карантин, но усилия организаторов позволили Хэмилтону попасть в страну по упрощенной процедуре.
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FIA со своей стороны подтвердила, что гонщик выполнил все предписания, позволяющие вернуться в паддок, и потому может принимать участие в Гран При.
Предыдущий этап в Бахрейне стал для Льюиса первым с самого начала карьеры в 2007 году, который он вынужден был пропустить, прервав рекордную для Ф1 серию из 265 стартов подряд.
Первая тренировка Гран При Абу-Даби стартует в пятницу в 12:00 по московскому времени.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Джонатан Нобл