Официально: Хэмилтон выступит в Абу-Даби

Льюис Хэмилтон вынужден был пропустить Гран При Сахира, заболев COVID-19. Однако теперь болезнь позади, и ничто не помешает британскому гонщику Mercedes вернуться за руль в этот уик-энд на «Яс-Марине».

В заявлении команды говорится: «В среду Льюис сдал отрицательный тест перед завершением самоизоляции в Бахрейне. Это позволило ему в четверг днем прибыть в Абу-Даби, где он также сдал отрицательный анализ.

Таким образом Льюис выполнил протокол, установленный FIA, и сможет завтра [в пятницу] прибыть в паддок и принять участие в гоночном уик-энде».

Это значит, что Джордж Расселл вновь поедет за Williams, а Джек Эйткен покинет Ф1 после единственной гонки.

Ранее для тех, кто прибывает в Абу-Даби на Ф1, был установлен обязательный 48-часовой карантин, но усилия организаторов позволили Хэмилтону попасть в страну по упрощенной процедуре.

FIA со своей стороны подтвердила, что гонщик выполнил все предписания, позволяющие вернуться в паддок, и потому может принимать участие в Гран При.

Предыдущий этап в Бахрейне стал для Льюиса первым с самого начала карьеры в 2007 году, который он вынужден был пропустить, прервав рекордную для Ф1 серию из 265 стартов подряд.

Первая тренировка Гран При Абу-Даби стартует в пятницу в 12:00 по московскому времени.