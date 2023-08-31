Официально: Хэмилтон и Mercedes продлили контракт до 2025 года
История, которая тянулась последние полгода, наконец-то пришла к логическому завершению
Льюис Хэмилтон перешел в Mercedes перед сезоном-2013 и с тех пор завоевал в составе команды шесть чемпионских званий, а также помог ей завоевать восемь Кубков конструкторов подряд.
В четверг перед Гран При Италии стороны объявили, что завершили согласование условий дальнейшего сотрудничества, и британский пилот останется в Брэкли до конца 2025 года.
«Мы каждый день мечтаем о том, чтобы стать лучшими, – приводит пресс-служба слова Льюиса. – И последнее десятилетие мы посвятили достижению своих целей.
На вершину нельзя подняться за одну ночь или за короткое время. Это требует целеустремленности и упорной работы, и для меня честь вписать свое имя в книги истории Ф1 с такой невероятной командой
Мы никогда еще так сильно не стремились к победе, мы извлекли опыт из всех прошлых успехов и неудач. Мы продолжим движение к мечте и будем биться, сколь бы серьезным не был вызов. Мы вновь победим. И я благодарен команде, которая поддерживает меня на трассе и вне ее.
Наша история не закончена, мы хотим добиться большего и не остановимся, пока не сделаем этого».
Глава Mercedes Тото Вольф заверил, что не рассматривал никаких других кандидатов в команду.
«Решение продолжать работу с обоими нынешними гонщиками было совершенно естественным, – заверил австриец. – У нас сильнейшая пара в пелотоне, оба пилота играют ключевую роль в движении команды вперед.
Их сила и стабильность являются ключевыми факторами нашего будущего успеха, а партнерства с Льюисом вообще является самым успешным в истории спорта.
Официальное объявление всегда было формальностью, но публичный анонс придал нам дополнительных сил. О качествах Льюиса говорят его достижения, но даже важнее, что за годы нашей совместной работы он стал настоящим лидером команды и ее стержнем.
Эти качества будут особенно важны в сражении за новые титулы».
Кроме того, Mercedes официально подтвердила и пролонгацию до конца 2025 года контракта Джорджа Расселла, о которой СМИ писали еще в начале лета.
«Он является лидером в своем поколении, – заверил Вольф. – В нем сочетаются потрясающая скорость и качества настоящего бойца. Также он принес с собой вдумчивый подход и внимание к деталям, которые позволяют ему расти и развиваться.
Джордж естественным образом вписался в команду, и мы раду продолжению сотрудничества с ним».
Теперь в пелотоне 2024 года осталось всего пять вакансий: две в AlphaTauri и по одной в Aston Martin, Sauber и Williams.
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