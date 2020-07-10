Официально: Гран При России Формулы 1 пройдет 27 сентября

Формула 1 подтвердила проведение Гран При России в Сочи в изначальные даты. Этап пройдет с 25 по 27 сентября.

Ранее сообщалось, что организация гонки была под вопросом из-за эпидемической ситуации в России. Рассматривались варианты, при которых Гран При будет сдвинут на октябрь, уступив свое место гонке в Португалии, либо не состоится вообще. В таком случае, вместо Сочи этап был готов принять немецкий Хоккенхайм.

Однако, все проблемы были улажены и теперь Гран При пройдет в даты, которые значились в календаре Формулы 1 до начала его изменения из-за коронавируса.

Старт сезона Ф1 был отложен на четыре месяца из-за эпидемии, а первоначальный календарь включал в себя только восемь этапов, которые проходили в Европе. Сочи станет первой выездной гонкой Ф1 в 2020 году, так как этап не считается европейским.