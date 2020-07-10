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Формула 1 / Гран При России / Новость

Официально: Гран При России Формулы 1 пройдет 27 сентября

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Официально: Гран При России Формулы 1 пройдет 27 сентября
Автор:
, редактор
10 июл. 2020 г., 09:04

Гонку в Сочи не стали переносить

Формула 1 подтвердила проведение Гран При России в Сочи в изначальные даты. Этап пройдет с 25 по 27 сентября. 

Ранее сообщалось, что организация гонки была под вопросом из-за эпидемической ситуации в России. Рассматривались варианты, при которых Гран При будет сдвинут на октябрь, уступив свое место гонке в Португалии, либо не состоится вообще. В таком случае, вместо Сочи этап был готов принять немецкий Хоккенхайм.

Однако, все проблемы были улажены и теперь Гран При пройдет в даты, которые значились в календаре Формулы 1 до начала его изменения из-за коронавируса. 

Старт сезона Ф1 был отложен на четыре месяца из-за эпидемии, а первоначальный календарь включал в себя только восемь этапов, которые проходили в Европе.  Сочи станет первой выездной гонкой Ф1 в 2020 году, так как этап не считается европейским.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России Билеты
Автор Иван Матушкин

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