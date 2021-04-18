Официально: Гран При Майами состоится в 2022 году
Формула 1 заключила с промоутерами этапа соглашение на десять лет
Формула 1 официально объявила о проведении этапа во Флориде с 2022 года. Гран При Майами пройдет на городской трассе, центром которой станет стадион Hard Rock Stadium.
Контракт рассчитан на десять лет. Дата проведения первой гонки в 2022 году пока не утверждена и будет объявлена позднее.
Длина трассы составит 5,41 километр. Она насчитывает 19 поворотов, три длинные прямые и три потенциальные зоны использования DRS.
Трасса Гран При Майами
Гран При Майами станет вторым этапом Формулы 1 на территории США. Он дополнит, но не заменит американский Гран При, который проходит на трассе в Остине. Переговоры о проведении гонки во Флориде продолжались все время с тех пор, как владельцами коммерческих прав на чемпионат стала американская компания Liberty Media.
Против проведения городской гонки в Майами выступали экологические активисты и некоторые местные жители. Однако в прошлый четверг собрание представителей округа Майами Гарденс, в котором и будет проходить гонка, дало окончательное согласие на ее проведение, что сняло последние юридические ограничения для организации Гран При.
В честь Гран При Майами Формула 1 сегодня сменила логотип.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов