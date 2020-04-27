Официально: Гран При Франции Формулы 1 не состоится
Гонку, которая должна пройти на трассе «Поль Рикар», стала уже десятым Гран При, который не получится в изначально установленные сроки
Руководители Ф1 и организаторы Гран При Франции официально объявили о невозможности проведения гонки. Официальное письмо за подписью руководителя смпорта Чейза Кэри было отправлено утром в понедельник.
Такое развитие событий по сути стало неизбежным еще в прошлый понедельник, когда президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса – в частности, о продлении моратория на проведение массовых мероприятий до середины июля.
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Таким образом, французский Гран При (он должен был состояться с 26 по 28 июня) стал десятым по счету этапом чемпионата мира, который не сможет пройти в изначально установленные сроки. После этого первую строчку в календаре занимает этап в австрийском Шпильберге, запланированный на первые выходные июля.
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В Австрии тем временем во вторник началось смягчение режима карантина – к примеру, открылся ряд магазинов. Возможности проведения массовых мероприятий по-прежнему сильно ограничены – в связи с этим организаторы гонки выразили готовность провести ее без зрителей
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Франции Билеты
|Автор
|Кирилл Качнов
Официально: Гран При Франции Формулы 1 не состоится
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