Официально: Гран При Бахрейна пройдет без зрителей
Гран При состоится, но из-за коронавируса он пройдет с пустыми трибунами
Организаторы Гран При Бахрейна и руководство Формулы 1 приняли решение провести этап без зрителей на автодроме. Гран При состоится и будет транслироваться по телевидению, однако трибуны при этом будут пустыми.
Причиной такого решения стала вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом во многих странах мира. В заявлении организаторов Гран При говорится, что они не хотят допускать массового скопления людей, которое может способствовать распространению болезни.
Ранее организаторы Гран При уже приостановили продажу билетов на этап. В сообщении не сказано, чего ожидать тем зрителям, которые уже приобрели билеты.
Пока в Формуле 1 из-за коронавируса официально отложен только Гран При Китая. Однако вчера вечером власти Италии ввели карантин в своих северных районах, который может помешать сотрудникам команды Ferrari и шинного концерна Pirelli покинуть страну и ставит под угрозу другие этапы чемпионата.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна Билеты
|Автор
|Сергей Иванов
Официально: Гран При Бахрейна пройдет без зрителей
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
вс 8 мар.
пт 13 мар.
|
|Вторая тренировка
|
вс 8 мар.
пт 13 мар.
|
|Третья тренировка
|
вс 8 мар.
сб 14 мар.
|
|Квалификация
|
вс 8 мар.
сб 14 мар.
|
|Гонка
|
вс 8 мар.
вс 15 мар.
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар. - 15 мар.Билеты
|
19 мар. - 22 мар.Билеты
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты