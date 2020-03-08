Официально: Гран При Бахрейна пройдет без зрителей

Организаторы Гран При Бахрейна и руководство Формулы 1 приняли решение провести этап без зрителей на автодроме. Гран При состоится и будет транслироваться по телевидению, однако трибуны при этом будут пустыми.

Причиной такого решения стала вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом во многих странах мира. В заявлении организаторов Гран При говорится, что они не хотят допускать массового скопления людей, которое может способствовать распространению болезни.

Ранее организаторы Гран При уже приостановили продажу билетов на этап. В сообщении не сказано, чего ожидать тем зрителям, которые уже приобрели билеты.

Пока в Формуле 1 из-за коронавируса официально отложен только Гран При Китая. Однако вчера вечером власти Италии ввели карантин в своих северных районах, который может помешать сотрудникам команды Ferrari и шинного концерна Pirelli покинуть страну и ставит под угрозу другие этапы чемпионата.