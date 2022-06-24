Официально: Гасли останется в AlphaTauri на 2023 год

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Изначально соглашение AlphaTauri с Пьером Гасли было рассчитано до конца 2023 года, однако слухи о возможном переходе француза к конкурентам значительно активизировались после того, как Red Bull продлила контракт с Серхио Пересом, что автоматически лишило Гасли шансов на переход в главную команду австрийского концерна.

Однако еще по ходу Гран При Канады глава AlphaTauri Франц Тост обмолвился, что «на сто процентов уверен» в продолжении сотрудничества с Пьером – а в пятницу эта информация получила официальное подтверждение.

Таким образом, предстоящий чемпионат станет для Гасли уже седьмым в составе своей нынешней команды – он дебютировал за Toro Rosso, как тогда назывался коллектив, по ходу сезона-2017, а в 2019-м на полгода уходил в Red Bull, но был отчислен оттуда за слабые выступления.

За карьеру Пьер одержал одну победу – на Гран При Италии 2020 года – и еще два раза поднимался на подиум. Своего лучшего результата в чемпионате мира пилот добился в том самом сезоне, когда недолго выступал за Red Bull, это итоговое седьмое место.

«26-летний француз выступает за нас с 2017 года, и преемственность является важным активом, – сказано в официальном заявлении команды. – Он установил отличные рабочие отношения с группой своих инженеров и всеми сотрудниками команды.

Пьер доказал, что является победителем, он трижды поднимался на подиум и три раза показывал лучшее время круга в гонке, а также заработал 325 очков. Кроме того, он зарекомендовал себя первоклассным специалистом по квалификациям».

Пьер Гасли, AlphaTauri AT03 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Франц Тост отметил: «Мы очень рады объявить, что Пьер останется с нами в 2023 году. Он определенно входит в число самых лучших и наиболее совершенных пилотов Ф1 – и доказал свои способности за то время, что выступает за нас.

Без сомнений, Пьер сможет сыграть ключевую роль в успехе команды в будущем году. Мы же должны обеспечить его быстрой машиной, на которой он сможет продолжать добиваться отличных результатов».

В нынешнем сезоне Гасли лишь трижды смог заработать очки. Его лучшим результатом пока остается пятое место в Баку.

Что до второго гонщика AlphaTauri на будущий сезон, то о нем в заявлении нет ни слова. Однако на канадском Гран При Тост дал понять, что доволен нынешней формой Юки Цуноды, чей контракт истекает в этом году.

«Юки очень здорово прибавил. Я должен сказать, что он фантастически справляется с работой», – отметил глава AlphaTauri.

В списке подтвержденных участников сезона-2023 Пьер Гасли присоединился к нынешним пилотам Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren и Aston Martin. Кроме того, выступать за свои нынешние команды продолжат Эстебан Окон (Alpine) и Валттери Боттас (Alfa Romeo).

Не исключено, что какие-то из долгосрочных соглашений в итоге не будут подтверждены – например, в случае Даниэля Риккардо, – но формально в пелотоне будущего сезона осталось всего семь вакансий.