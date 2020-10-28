Официально: Гасли остается в AlphaTauri еще на год

Пьер Гасли в 2021 году продолжит выступать за команду AlphaTauri. В этом мало кто сомневался и до сегодняшнего дня – тем более, что по ходу Гран При Португалии заявление об этом сделал Хельмут Марко, консультант владеющей командой компании Red Bull. Так или иначе, сегодня итальянский коллектив опубликовал официальное заявление о продлении контракта с французским пилотом.

Гасли провел в AlphaTauri (до этого года называвшейся Toro Rosso) 57 гонок Формулы 1 из 69-ти, в которых принял участие с момента начала карьеры. В составе итальянской команды пилот дебютировал в Формуле 1 на Гран При Малайзии 2017 года, а также провел свои лучшие гонки – финишировал вторым в прошлогоднем Гран При Бразилии, а этой осенью выиграл Гран При Италии.

Сейчас французский пилот занимает в чемпионате мира 9-е место, набрав почти в пять раз больше очков, чем его напарник, россиянин Даниил Квят.