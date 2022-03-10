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Формула 1 Новости

Официально: Формула 1 разорвала контракт с «Матч ТВ»

Представители российского телеканала назвали решение организаторов чемпионата политизированным шагом

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Официально: Формула 1 разорвала контракт с «Матч ТВ»
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Организаторы чемпионата Формулы 1 расторгли соглашение с «Матч ТВ» на предоставление российскому холдингу эксклюзивных прав на показ гонок чемпионата на территории России. Сообщение об этом появилось на официальном сайте холдинга.

«Формула1 расторгла соглашение с "Матч ТВ" о показе "королевских автогонок" по формальному признаку, – приводятся в сообщении слова генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" Александра Тащина. – К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны.

Мы сожалеем об этом очередном политизированном шаге со стороны западных коллег и надеемся, что многочисленные поклонники автоспорта в России еще увидят Ф1 на большом экране и с комментариями нашего "голоса Формулы 1" – Алексея Попова».

Обозреватель сайта Racing News 365 Дитер Ренкен, сообщивший о расторжении контракта с «Матч ТВ» за несколько часов до официального объявления, также рассказал, что Формула 1 в ближайшее время закроет российским пользователям доступ к официальному видеосервису F1 TV.

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