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Официально: Формула 1 проведет гонку в Саудовской Аравии

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Официально: Формула 1 проведет гонку в Саудовской Аравии
Автор:
, Главный редактор

Очередной этап на Ближнем Востоке войдет в календарь чемпионата мира уже в следующем году

В 2021 году календарь чемпионата Формулы 1 пополнит Гран При Саудовской Аравии. Официальное объявление об этом сегодня сделали организаторы турнира и федерация авто- и мотоспорта ближневосточной страны.

Соревнования должны пройти на уличной трассе в городе Джидда – расположенном на побережье Красного моря порте, который при населении около 3 млн человек является вторым по размеру городом страны после столицы Эр-Рияда, а также считается экономической столицей государства. Кроме того, именно в Джиждду прилетают мусульманские паломники, в рамках Хаджа направляющиеся в Мекку.

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Гонка пройдет в темное время суток при искусственном освещении. Впрочем, соревнования на городской трассе в любом случае являются временным решением. В течение пары лет этап должен переехать на новый автодром, который будет построен неподалеку от Эр-Рияда.

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Гонка 2021 года пройдет в ноябре – скорее всего, 28 ноября, за неделю до финального этапа в Абу-Даби.

 

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Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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