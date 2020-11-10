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Формула 1 / Новость

Официально: Формула 1 представила календарь на 2021 год – с 22-мя гонками и одним «пустым местом»

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Официально: Формула 1 представила календарь на 2021 год – с 22-мя гонками и одним «пустым местом»
Автор:
, Главный редактор

В последний момент из расписания выпал один из этапов – но организаторы по-прежнему настроены провести рекордное число гонок

Организаторы чемпионата Формулы 1 опубликовали близкий к окончательному вариант календаря турнира на 2021 год.

Назвать его окончательным было бы нельзя в любом случае, так как официальный статус расписание приобретает только после утверждения его Всемирным советом FIA по спорту. Однако в этом случае важным моментом является также неопределенность вокруг этапа, который должен был состояться 25 апреля во Вьетнаме. В итоге от проведения гонки в Ханое отказалась вьетнамская сторона – и на поиск замены этому этапу уйдет некоторое время. Пока организаторы чемпионата не готовы сокращать количество этапов и планируют провести 23 гонки.

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Вторым важным изменением в календаре (по сравнению, к примеру, с изначальным расписанием на 2020 год) стало появление Гран При Саудовской Аравии – ночная гонка состоится на городской трассе в городе Джидда, экономическом центре страны и ключевом транспортном узле для паломников, совершающих Хадж.

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Со второй попытки в чемпионат должен вернуться отмененный в этом году из-за коронавируса Гран При Нидерландов. Но если в этом сезоне он должен был состояться в мае, то в 2021 году пройдет в начале сентября, через неделю после Гран При Бельгии. Более логичным с точки зрения логистики выглядит и порядок осенних гонок. В 2019 году из Италии команды летели в Сингапур, а потом отправлялись в Сочи, чтобы оттуда вернуться в Азию и провести гонку в Сузуке. Теперь же российский Гран При (его датой стало 26 сентября) будет следующим после итальянского, а два осенних азиатских этапа пройдут друг за другом.

Вопреки изначальным планам Гран При Бразилии останется в Сан-Паулу – согласованный с Формулой 1 проект создания новой трассы в Рио-де-Жанейро реализуется слишком медленно, чтобы можно было с уверенностью говорить о проведении гонки уже в следующем году.

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Стоит также отметить, что в календаре есть две серии из трех гонок с интервалом в одну неделю – хотя изначально «строенные» этапы считались исключительной мерой, которую пришлось использовать в нынешнем году с целью провести как можно больше гонок после задержки, вызванной пандемией коронавируса.

Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год

  Дата Страна Трасса
1. 21 марта Australia Австралия Альберт-парк
2. 28 марта Bahrain Бахрейн Сахир
3. 11 апреля China Китай Шанхай
4.  25 апреля ?.. ?..
5. 9 мая Spain Испания Барселона
6.  23 мая Monaco Монако Монте-Карло
7. 6 июня Azerbaijan Азербайджан Баку
8. 13 июня Canada Канада Монреаль
9. 27 июня France Франция Ле-Кастелле (Поль Рикар)
10. 4 июля Austria Австрия Шпильберг
11. 18 июля United Kingdom Великобритания Сильверстоун
12. 1 августа Hungary Венгрия Будапешт
13. 29 августа Belgium Бельгия Спа
14. 5 сентября Netherlands Нидерланды Зандфорт
15. 12 сентября Italy Италия Монца
16. 26 сентября Russian Federation Россия Сочи
17. 3 октября Singapore Сингапур Марина-Бэй
18. 10 октября Japan Япония Сузука
19. 24 октября United States США Остин
20. 31 октября  Mexico Мексика Мехико
21. 14 ноября Brazil Бразилия Сан-Паулу
22. 28 ноября Saudi Arabia Саудовская Аравия Джидда
23. 5 декабря United Arab Emirates ОАЭ Абу-Даби
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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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