Официально: Формула 1 представила календарь на 2021 год – с 22-мя гонками и одним «пустым местом»
В последний момент из расписания выпал один из этапов – но организаторы по-прежнему настроены провести рекордное число гонок
Организаторы чемпионата Формулы 1 опубликовали близкий к окончательному вариант календаря турнира на 2021 год.
Назвать его окончательным было бы нельзя в любом случае, так как официальный статус расписание приобретает только после утверждения его Всемирным советом FIA по спорту. Однако в этом случае важным моментом является также неопределенность вокруг этапа, который должен был состояться 25 апреля во Вьетнаме. В итоге от проведения гонки в Ханое отказалась вьетнамская сторона – и на поиск замены этому этапу уйдет некоторое время. Пока организаторы чемпионата не готовы сокращать количество этапов и планируют провести 23 гонки.
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Вторым важным изменением в календаре (по сравнению, к примеру, с изначальным расписанием на 2020 год) стало появление Гран При Саудовской Аравии – ночная гонка состоится на городской трассе в городе Джидда, экономическом центре страны и ключевом транспортном узле для паломников, совершающих Хадж.
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Со второй попытки в чемпионат должен вернуться отмененный в этом году из-за коронавируса Гран При Нидерландов. Но если в этом сезоне он должен был состояться в мае, то в 2021 году пройдет в начале сентября, через неделю после Гран При Бельгии. Более логичным с точки зрения логистики выглядит и порядок осенних гонок. В 2019 году из Италии команды летели в Сингапур, а потом отправлялись в Сочи, чтобы оттуда вернуться в Азию и провести гонку в Сузуке. Теперь же российский Гран При (его датой стало 26 сентября) будет следующим после итальянского, а два осенних азиатских этапа пройдут друг за другом.
Вопреки изначальным планам Гран При Бразилии останется в Сан-Паулу – согласованный с Формулой 1 проект создания новой трассы в Рио-де-Жанейро реализуется слишком медленно, чтобы можно было с уверенностью говорить о проведении гонки уже в следующем году.
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Стоит также отметить, что в календаре есть две серии из трех гонок с интервалом в одну неделю – хотя изначально «строенные» этапы считались исключительной мерой, которую пришлось использовать в нынешнем году с целью провести как можно больше гонок после задержки, вызванной пандемией коронавируса.
Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год
|Дата
|Страна
|Трасса
|1.
|21 марта
|Австралия
|Альберт-парк
|2.
|28 марта
|Бахрейн
|Сахир
|3.
|11 апреля
|Китай
|Шанхай
|4.
|25 апреля
|?..
|?..
|5.
|9 мая
|Испания
|Барселона
|6.
|23 мая
|Монако
|Монте-Карло
|7.
|6 июня
|Азербайджан
|Баку
|8.
|13 июня
|Канада
|Монреаль
|9.
|27 июня
|Франция
|Ле-Кастелле (Поль Рикар)
|10.
|4 июля
|Австрия
|Шпильберг
|11.
|18 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|12.
|1 августа
|Венгрия
|Будапешт
|13.
|29 августа
|Бельгия
|Спа
|14.
|5 сентября
|Нидерланды
|Зандфорт
|15.
|12 сентября
|Италия
|Монца
|16.
|26 сентября
|Россия
|Сочи
|17.
|3 октября
|Сингапур
|Марина-Бэй
|18.
|10 октября
|Япония
|Сузука
|19.
|24 октября
|США
|Остин
|20.
|31 октября
|Мексика
|Мехико
|21.
|14 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу
|22.
|28 ноября
|Саудовская Аравия
|Джидда
|23.
|5 декабря
|ОАЭ
|Абу-Даби
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов